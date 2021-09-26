Бывший испытательный полигон превратили в сад на крыше

Эта сделала компания Fiat, а ее полигон на крыше давно ругали за низкую экологичность.

Материалы по теме Из простаивающих автомобилей сделали мини-грядки

В районе Линготто Турина бренд Stellantis открыл сад на крыше — La Pista 500 с более чем 40 тысячами растений и автомобильный музей — Casa 500, а также представил первую специальную модель Fiat 500 в новой линейке RED. На легендарном испытательном треке на крыше бывшего завода Fiat был создан самый большой сад на крыше в Европе, площадью 27 000 квадратных метров на высоте 28 метров.

«Решение установить его на крыше завода начала 20 века для нас очень символично, — сказал на открытии босс Fiat Оливье Франсуа. „Место, которое сто лет назад было по определению местом загрязнения, с испытательной полосой, которая ранее была секретной и недоступной, теперь является садом, открытым для всех туринцев“.

Неподалеку расположилась выставочная зона в музейном комплексе Pinacoteca Agnelli с прямым видом на бывшую испытательную площадку.

Материалы по теме BMW и Daimler саботируют отказ от ДВС к 2030 году

На более чем 700 квадратных метрах, разделенных на восемь тематических областей, здесь рассказывают не только о истории легендарной модели Fiat 500, но и о истории и культуре всей Италии и Турина, которые тесно связаны с этой малолитражкой. Fiat 500 означает «итальянский дизайн», «Dolce Vita» и итальянский дух времени, напоминают создатели экспозиции.

Новый Fiat 500 RED — первая модель будущей специальной серии автомобилей с преобладанием красного: это красное лакокрасочное покрытие в качестве отличительной черты как снаружи — от логотипов до крышек наружных зеркал и элементов дизайна легкосплавных дисков — так и внутри. Панель приборов, элементы дизайна на ковриках, чехлы на сиденья из пластиковых отходов, собранных в океанах, а также логотип Fiat и 500 RED на спинке — все выполнено в красном цвете.

Фото: Depositphotos