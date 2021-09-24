ГАЗ запатентовал городской электробус e-CityMAX-9

Это низкопольная машина среднего класса — точно такая же, как недавно показанный «обычный» CityMAX-9, но с электрической начинкой.

Материалы по теме Электрическая ГАЗель уже возит пассажиров

Группа ГАЗ оформила правовую документацию на дизайн перспективного автобуса — соответствующие изображения появились в открытой базе Роспатента. Представленная на изображениях машина — это городской низкопольный электробус среднего класса.

Для Группы ГАЗ это принципиально новая разновидность выпускаемого транспорта.

В данный момент производство электробусов ограничивается (не считая экспериментальной электроГАЗели) лишь машинами большого класса — модель выпускается Ликинским автозаводом и называется ЛиАЗ-6274.

Материалы по теме Самый большой ПАЗ: изучаем новый автобус Вектор NEXT

А вот автобусы среднего класса производятся на другом заводе Группы — в Павлово, на ПАЗе — но пока оснащаются лишь традиционными ДВС.

Как раз на ПАЗе будут делать и новую запатентованную модель.

Судя по изображениям, новинка будет иметь кузов нового автобуса CityMAX-9, отмечает «Русский автомобиль» — этот дизайн, только в сочетании с 4,4-литровым дизельным мотором ЯМЗ-534, уже был показан на недавно прошедшей выставке COMTRANS-2021.

По данным источника, электробус создан специально для небогатых регионов России, а официально представить его должны в 2022 году.

Увеличить пробег на электротяге можно с помощью топливных элементов — ГАЗ работает и в этом направлении, и уже построил два прототипа.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: Роспатент