ГАЗ запатентовал городской электробус e-CityMAX-9 — журнал За рулем

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ГАЗ запатентовал городской электробус e-CityMAX-9

Это низкопольная машина среднего класса — точно такая же, как недавно показанный «обычный» CityMAX-9, но с электрической начинкой.

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Группа ГАЗ оформила правовую документацию на дизайн перспективного автобуса — соответствующие изображения появились в открытой базе Роспатента. Представленная на изображениях машина — это городской низкопольный электробус среднего класса.

Для Группы ГАЗ это принципиально новая разновидность выпускаемого транспорта.

В данный момент производство электробусов ограничивается (не считая экспериментальной электроГАЗели) лишь машинами большого класса — модель выпускается Ликинским автозаводом и называется ЛиАЗ-6274.

ГАЗ запатентовал городской электробус e-CityMAX-9

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А вот автобусы среднего класса производятся на другом заводе Группы — в Павлово, на ПАЗе — но пока оснащаются лишь традиционными ДВС.

Как раз на ПАЗе будут делать и новую запатентованную модель.

Судя по изображениям, новинка будет иметь кузов нового автобуса CityMAX-9, отмечает «Русский автомобиль» — этот дизайн, только в сочетании с 4,4-литровым дизельным мотором ЯМЗ-534, уже был показан на недавно прошедшей выставке COMTRANS-2021.

ГАЗ запатентовал городской электробус e-CityMAX-9

ГАЗ запатентовал городской электробус e-CityMAX-9

ГАЗ запатентовал городской электробус e-CityMAX-9

По данным источника, электробус создан специально для небогатых регионов России, а официально представить его должны в 2022 году.

  • Увеличить пробег на электротяге можно с помощью топливных элементов — ГАЗ работает и в этом направлении, и уже построил два прототипа.
  • «За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: Роспатент

ГАЗ запатентовал городской электробус e-CityMAX-9

Это низкопольная машина среднего класса — точно такая же, как недавно показанный «обычный» CityMAX-9, но с электрической начинкой.

ГАЗ запатентовал городской электробус e-CityMAX-9 — фото 1280183ГАЗ запатентовал городской электробус e-CityMAX-9 — фото 1280186ГАЗ запатентовал городской электробус e-CityMAX-9 — фото 1280185ГАЗ запатентовал городской электробус e-CityMAX-9 — фото 1280184ГАЗ запатентовал городской электробус e-CityMAX-9
ГАЗ запатентовал городской электробус e-CityMAX-9

Это низкопольная машина среднего класса — точно такая же, как недавно показанный «обычный» CityMAX-9, но с электрической начинкой.

ГАЗ запатентовал городской электробус e-CityMAX-9 — фото 1280186ГАЗ запатентовал городской электробус e-CityMAX-9 — фото 1280184ГАЗ запатентовал городской электробус e-CityMAX-9 — фото 1280183ГАЗ запатентовал городской электробус e-CityMAX-9 — фото 1280185ГАЗ запатентовал городской электробус e-CityMAX-9
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