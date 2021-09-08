ГАЗ показал два новых автобуса на топливных элементах

Обе модели могут проходить 350 км на одной заправке водородом.

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На выставке Comtrans-2021 «Группа ГАЗ» представила новые электробусы на водородном топливе, в последнее время такие машины также называют водоробусами. У ГАЗа подоспели сразу две разработки по этой теме: модель большого класса CITYMAX Hydrogen и водоробус малого класса ГАЗель City.

В обеих машинах установлены топливные элементы, система питания водородом и его хранения (у CITYMAX Hydrogen баллоны на крыше, а у ГАЗели City — за передними колесами и в багажнике), тяговые батареи и электродвигатель. Автобусы заправляются водородом, который поступает в топливные элементы и взаимодействует с кислородом, в результате чего вырабатывается электроэнергия.

Ее можно использовать и для питания электромотора, и для зарядки тяговой батареи. Кроме того, батарею можно заряжать и как в обычном электромобиле, от внешней сети — в том случае, если заправиться водородом негде. На одной заправке водоробусы могут пройти 350 км — это больше, чем у обычных электробусов.

CITYMAX Hydrogen

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Большой водоробус CITYMAX Hydrogen построили на базе серийного автобуса, выпускающегося на ЛиАЗе (входит в «Группу ГАЗ»), а систему управления энергетической установкой разработали в Инжиниринговом центре им. А.А. Липгарта, который создан ГАЗом совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана. Низкопольный CITYMAX Hydrogen может перевозить 85 пассажиров, имеет бортовые системы безопасности и помощи водителю, «климат» работает с использованием электроэнергии, а для отопления используется тепло, выделяемое топливным элементом.

ГАЗель City Hydrogen

Водоробус ГАЗель City, как следует из названия, сделан на базе обычной низкопольной ГАЗели и рассчитан на перевозку 22 пассажиров. Преимущества ГАЗели остались на месте: дополнительное понижение пола до уровня бордюра на остановках, компактные размеры (длина 6620 мм, ширина 2200 мм) и малый радиус разворота — 6,9 м.

Есть у ГАЗа и чисто электрическая ГАЗель, которая уже вышла на маршрут, но ее запас хода меньше — максимум 200 км.

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Фото: «Группа ГАЗ»