ГАЗ показал два новых автобуса на топливных элементах — журнал За рулем

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ГАЗ показал два новых автобуса на топливных элементах

Обе модели могут проходить 350 км на одной заправке водородом.

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На выставке Comtrans-2021 «Группа ГАЗ» представила новые электробусы на водородном топливе, в последнее время такие машины также называют водоробусами. У ГАЗа подоспели сразу две разработки по этой теме: модель большого класса CITYMAX Hydrogen и водоробус малого класса ГАЗель City.

В обеих машинах установлены топливные элементы, система питания водородом и его хранения (у CITYMAX Hydrogen баллоны на крыше, а у ГАЗели City — за передними колесами и в багажнике), тяговые батареи и электродвигатель. Автобусы заправляются водородом, который поступает в топливные элементы и взаимодействует с кислородом, в результате чего вырабатывается электроэнергия.

Ее можно использовать и для питания электромотора, и для зарядки тяговой батареи. Кроме того, батарею можно заряжать и как в обычном электромобиле, от внешней сети — в том случае, если заправиться водородом негде. На одной заправке водоробусы могут пройти 350 км — это больше, чем у обычных электробусов.

ГАЗ показал два новых автобуса на топливных элементахCITYMAX Hydrogen
CITYMAX Hydrogen

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Большой водоробус CITYMAX Hydrogen построили на базе серийного автобуса, выпускающегося на ЛиАЗе (входит в «Группу ГАЗ»), а систему управления энергетической установкой разработали в Инжиниринговом центре им. А.А. Липгарта, который создан ГАЗом совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана. Низкопольный CITYMAX Hydrogen может перевозить 85 пассажиров, имеет бортовые системы безопасности и помощи водителю, «климат» работает с использованием электроэнергии, а для отопления используется тепло, выделяемое топливным элементом.

ГАЗ показал два новых автобуса на топливных элементахГАЗель City Hydrogen
ГАЗель City Hydrogen

Водоробус ГАЗель City, как следует из названия, сделан на базе обычной низкопольной ГАЗели и рассчитан на перевозку 22 пассажиров. Преимущества ГАЗели остались на месте: дополнительное понижение пола до уровня бордюра на остановках, компактные размеры (длина 6620 мм, ширина 2200 мм) и малый радиус разворота — 6,9 м.

  • Есть у ГАЗа и чисто электрическая ГАЗель, которая уже вышла на маршрут, но ее запас хода меньше — максимум 200 км.
  • «За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: «Группа ГАЗ»

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