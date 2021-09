ГАЗель NN претендует на премиальный сегмент LCV

Первый прототип новой ГАЗели показали еще в 2019 году на выставке COMTRANS, и он стал гвоздем экспозиции «Группы ГАЗ». Через два пандемийных года, в конце весны 2021-го, ГАЗель NNзапустили в серийное производство.

Определены победители Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили. В номинации «Легкие грузовики (LCV)» лучшей признана ГАЗельNN. Церемония награждения победителей состоялась на выставке COMTRANS 2021 — ​крупнейшем в России и Восточной Европе форуме коммерческих автомобилей. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков поздравил с победой президента «Группы ГАЗ» Вадима Сорокина.

Можно рассматривать ГАЗель NN как глубокий рестайлинг ГАЗели Next, но по совокупности изменений это действительно новая машина, которая в России реально претендует на премиальный сегмент LCV, составляя конкуренцию иномаркам.

В новое семейство ГАЗель NN входят автомобили полной массой 3,5 и 4,6 тонны.

Что нового в ГАЗели NN?

Новый фасад максимально меняет внешний вид автомобиля. Здесь совершенно другие капот и крылья, светодиодные блок-фары, зеркала заднего вида, передний бампер и расположенные в нем противотуманные фары. На бортовом грузовике версии NN остаются прежними двери, задняя стенка, крыша и собственно сам каркас кабины.

Кроме работы на новую внешность, эти изменения еще и функциональны. Новые капот, крылья и фары оставят больше места радиатору. Бампер и облицовка лучше «продуваются» — уменьшается вероятность перегрева двигателя. У фар два бесспорно красивых линзовых элемента в хромированных корпусах на темной поверхности маски, но и светодиоды должны быть долговечнее ламп накаливания.

Оснащение

Новая ГАЗель как никогда ранее щедро нафарширована различными опциями, в первую очередь — электронными. Здесь новая цифровая комбинация приборов, 9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, а также навигационная система.

Любителям электронных гаджетов и девайсов понравится наличие в кабине четырех USB-разъемов, два из них, для подключения тахографа и видеорегистратора, расположены в центре потолочной консоли. Есть две 12-вольтовых розетки, а также каналы Bluetooth и Wi-Fi.

В базовой комплектации устанавливают систему динамической стабилизации ESC, систему помощи при троганье на подъем НSA, ассистент дотормаживания BAS, антипробуксовочную систему ASR, электронное распределение тормозных усилий EBD, световую индикацию экстренного торможения EBWS, систему предупреждения о выезде за полосу движения LDWS, автоматический ближний свет ALB, автоматические стеклоочистители AWS.

Особенности кабины

У новой панели приборов яркий дизайн с обилием решеток, вставок под алюминий, подстаканников и емкостей для продуктов питания. Есть подогреваемый мультируль с подушкой безопасности. Совершенно новое водительское сиденье с подогревом подушки и спинки, с регулировками по всем степеням свободы (одиннадцать регулировок!) и с механизмом подрессоривания.

Стало удобнее двойное пассажирское сиденье с хорошо отформованными раздельными спинками. Здесь теперь появился объемный ящик под подушкой, откидной подлокотник, мягкий подголовник и трехточечный ремень безопасности для среднего пассажира, а в качестве опции — еще и двухступенчатый обогрев. Спинку среднего пассажира можно откинуть вперед — так получится удобный столик со встроенными подстаканниками и держателями для ручки и путевой документации.

Вместо кондиционера предусмотрена возможность установки автоматического климат-контроля. На полу кабины нет не только рычага коробки, но и массивного рычага ручника. Управление коробкой — джойстиком на панели приборов, а стояночный тормоз теперь с электромеханическим приводом.

Антикоррозионная стойкость кузова

У кабин бортовых ГАЗелей NN и у кузовов цельнометаллических фургонов применяется двухсторонняя оцинковка большинства панелей, широко используются пластмассы. Здесь как никогда раньше достигнута высокая коррозионная стойкость кузова, которая обеспечивается катафорезным грунтованием, с полным погружением в ванну и новой линией окраски германской компании Eisenmann.

Подвеска ГАЗели NN

Передняя независимая подвеска та же самая, что на модели Next, — мягкая и при этом прочная. В рулевом управлении применяется рейка производства Bosch, а тормоза теперь по кругу дисковые. Все это улучшило управляемость. Задняя подвеска ГАЗели NN сделана иначе, чем на ранних Next: малолистовые рессоры с параболическим листом-подрессорником, смонтированным под рессорой. Такая подвеска мягче и обеспечивает больший ход. В усиленном варианте заднюю подвеску применяют на «тяжелой» ГАЗели Next 4,6. Задний мост — совершенно другой, типа Spicer, c несъемным редуктором, с задней крышкой на болтах. У таких мостов более прочная балка, поэтому на ГАЗелях нижегородский вариант «Спайсера» в первую очередь устанавливают на ГАЗель Next 4,6. Для NN 3,5 тонны сделали облегченную версию моста Spicer.

Коробка передач

Горьковский автозавод запустил в производство совершенно новую, оригинальную 6-ступенчатую коробку передач, рассчитанную на крутящий момент 450 Н.м. Здесь используются валы и подшипники увеличенного диаметра, более прочные шестерни. Что очень важно, в корпусе предусмотрен лючок для монтажа коробки отбора мощности, то есть возможна установка гидронасоса для привода различных надстроек. Шестая передача позволит на 20% снизить обороты двигателя при равномерном движении, уменьшит уровень шума и расход топлива примерно на 1,7 литра.

Двигатель

В зависимости от применяемого двигателя ГАЗель NN может работать на дизтопливе, на бензине, на газе — метане или пропане. Дизель — хорошо себя зарекомендовавший Cummins ISF 2.8, но с подросшей мощностью — 150 л.с. и 330 Н.м.

Вторым мотором для ГАЗели NN стал новый ульяновский бензиновый двигатель Evotech А305 увеличенного рабочего объема — до 3,0 литров. У двигателя оригинальный коленвал с большим ходом поршня — 102 мм. На Evotech А305 применяется новый чугунный негильзованный блок цилиндров. Переход с алюминиевого блока с залитыми гильзами на чугунный блок — очень важное технологическое решение, которое повысит ресурс. Evotech А305 битопливный, способный работать как на бензине, так и на газе. На бензине двигатель развивает мощность 120 л.с. и крутящий момент 250 Н.м, на сжатом природном газе мощность чуть меньше: 109 л.с. и 225 Н.м.

***

ГАЗель NN — автомобиль серьезный, если иметь в виду все ее особенности.

Фото: «За рулем», ГАЗ