КАМАЗ Компас (конкурент ГАЗели): все технические подробности

У модели собственные рама и грузовая платформа. Кабина, силовые агрегаты и задний мост — китайского происхождения.

Как уже сообщалось, КАМАЗ начнет выпуск нового семейства Компас в сентябре. В свободном доступе появилась подробная информация о технических особенностях модели.

Компас создан в четырех версиях: полной массой 3,5 тонны, 5; 9 и 12 тонн.

В этом году КАМАЗ выведет на рынок тяжелые модификации: Компас 9 и Компас 12. Такие грузовики заменят нынешнюю модель 4308 с классической кабиной КАМАЗа.

Модификации КАМАЗ Компас

Компас 9 комплектуется турбодизелем Cummins ISF 3.8 мощностью 152 л.с. (грузоподъемность 5,6 т) или 166 л.с. (5,9 т). Мотор работает в связке c 6-ступенчатой механической КП — JAC либо FastGear. Модель составит конкуренцию Валдаю Next и ГАЗону Next.

Компас 12 оснастят 166-сильным 3,8-литровым Cummins (7 т) и Cummins ISF 4.5 мощностью 209 л.с. (7,2 т). Коробка — безальтернативная 6-ступенчатая механика Fast Gear. Модель станет конкурентом ГАЗону Next 10.

Что касается Компаса 3.5 и Компаса 5, то они дебютируют только в 2023 году. Такие КАМАЗы будут конкурировать с ГАЗелью Next.

Компас построен на новой собственной платформе КАМАЗа. У машины отечественная несущая рама и грузовая платформа. Остальное — китайского производства: силовые агрегаты, коробки, задний мост, а также трехместная кабина от JAC N-Series. При этом модель обладает оригинальным передком с решеткой радиатора в стиле премиум-тягача семейства К5.

КАМАЗ готовит новый супергрузовик — Геркулес.

