КАМАЗ Компас - сроки выхода и новые подробности

Модель полной массой от 3,5 до 12 тонн составит конкуренцию ГАЗели, Валдаю Next и ГАЗону Next.

Семейство легких и среднетоннажных грузовых автомобилей КАМАЗ было анонсировано еще в 2019 году. В июне текущего года отечественный автопроизводитель впервые рассекретил рабочий прототип Компаса. Теперь официальный дилер КАМАЗа «Автодор-Моторс» на своей странице в Instagram рассказал о сроках выхода модели.

Премьера Компаса состоится на выставке Comtrans-2021, которая будет проходить с 7 по 11 сентября в Москве. По информации дилера, продажи нового КАМАЗа запланированы также на сентябрь этого года.

Модификации КАМАЗ Компас

Всего разработано четыре варианта Компаса полной массой от 3,5 до 12 т. Соответственно, младшая модель составит конкуренцию ГАЗели, а старшие версии станут конкурировать с Валдаем Next и ГАЗоном Next.

Компас создан на новой платформе собственной разработки КАМАЗа. Однако у автомобиля применена трехместная кабина от JAC N-Series с решеткой радиатора в стиле флагманского магистрального тягача КАМАЗ-54901 поколения К5. Машина оснащается круглой галогеновой оптикой, противотуманными фарами, зеркалами с подогревом, топливным баком на 200 литров, держателем запасного колеса, пневматическим стояночным тормозом.

Технические особенности КАМАЗ Компас

Компас обладает передней осью на рессорной подвеске и с барабанными тормозами, гипоидным задним мостом на рессорах и с барабанами.

Примечательно, что ведущий мост гипоидной конструкции обеспечивает низкий уровень шума и снижение расхода топлива. Что касается силовых агрегатов, то пока подтверждены турбодизель Cummins и механическая коробка передач.

Фото: «Автодор-Моторс» / Instagram