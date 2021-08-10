КАМАЗ Компас — сроки выхода и новые подробности — журнал За рулем

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КАМАЗ Компас - сроки выхода и новые подробности

Модель полной массой от 3,5 до 12 тонн составит конкуренцию ГАЗели, Валдаю Next и ГАЗону Next.

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Семейство легких и среднетоннажных грузовых автомобилей КАМАЗ было анонсировано еще в 2019 году. В июне текущего года отечественный автопроизводитель впервые рассекретил рабочий прототип Компаса. Теперь официальный дилер КАМАЗа «Автодор-Моторс» на своей странице в Instagram рассказал о сроках выхода модели.

Премьера Компаса состоится на выставке Comtrans-2021, которая будет проходить с 7 по 11 сентября в Москве. По информации дилера, продажи нового КАМАЗа запланированы также на сентябрь этого года.

Модификации КАМАЗ Компас

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Всего разработано четыре варианта Компаса полной массой от 3,5 до 12 т. Соответственно, младшая модель составит конкуренцию ГАЗели, а старшие версии станут конкурировать с Валдаем Next и ГАЗоном Next.

Компас создан на новой платформе собственной разработки КАМАЗа. Однако у автомобиля применена трехместная кабина от JAC N-Series с решеткой радиатора в стиле флагманского магистрального тягача КАМАЗ-54901 поколения К5. Машина оснащается круглой галогеновой оптикой, противотуманными фарами, зеркалами с подогревом, топливным баком на 200 литров, держателем запасного колеса, пневматическим стояночным тормозом.

Технические особенности КАМАЗ Компас

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Компас обладает передней осью на рессорной подвеске и с барабанными тормозами, гипоидным задним мостом на рессорах и с барабанами.

Примечательно, что ведущий мост гипоидной конструкции обеспечивает низкий уровень шума и снижение расхода топлива. Что касается силовых агрегатов, то пока подтверждены турбодизель Cummins и механическая коробка передач.

Фото: «Автодор-Моторс» / Instagram

КАМАЗ Компас — сроки выхода и новые подробности

Модель полной массой от 3,5 до 12 тонн составит конкуренцию ГАЗели, Валдаю Next и ГАЗону Next.

КАМАЗ Компас — сроки выхода и новые подробности — фото 1268875КАМАЗ Компас — сроки выхода и новые подробности — фото 1268877КАМАЗ Компас — сроки выхода и новые подробности — фото 1268876КАМАЗ Компас — сроки выхода и новые подробности
КАМАЗ Компас — сроки выхода и новые подробности

Модель полной массой от 3,5 до 12 тонн составит конкуренцию ГАЗели, Валдаю Next и ГАЗону Next.

КАМАЗ Компас — сроки выхода и новые подробности — фото 1268875КАМАЗ Компас — сроки выхода и новые подробности — фото 1268876КАМАЗ Компас — сроки выхода и новые подробности — фото 1268877КАМАЗ Компас — сроки выхода и новые подробности
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