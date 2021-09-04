Производить такие будут на Ликинском автобусном заводе — именно это предприятие отвечает за автобусы и электробусы большого класса.

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Группа ГАЗ готовится представить новый электробус, получивший имя GAZ e-Citymax.

Это городской электробус большого класса, и он является принципиально новой моделью для производителя. Первые фото нового электробуса появились в аккаунте ВКонтакте, принадлежащем заводу ЛиАЗ, который входит в Группу ГАЗ.

Технические характеристики электробуса пока неизвестны, как и точная дата презентации, однако «Русский автомобиль» сообщает, что показ новой модели состоится на следующей неделе. Очевидно, дебют e-Citymax запланирован на выставке Comtrans-2021, которая пройдет в Москве с 7 по 11 сентября.

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За разработку и производство общественного транспорта большого класса в Группе ГАЗ отвечает подмосковное предприятие ЛиАЗ. Сейчас этот завод, наряду с НЕФАЗом, входящим в КАМАЗ, поставляет в Москву электробусы. Серийная модель ЛиАЗ-6274 имеет 25 мест для сидения, а общее количество мест — от 105 до 112.

Судя по всему, новый e-Citymax не будет уступать этим показателям. А вот запас хода наверняка постараются поднять — у ЛиАЗ-6274 он составляет всего 80 км. Более компактный общественный транспорт в Группе ГАЗ выпускает предприятие ПАЗ, но электрических моделей в гамме пока нет.

Новый большой электробус e-Citymax уже успели обсудить в сети. Некоторые усматривают сходство с техникой MAN, кто-то критикует дизайн головного света, а кто-то недоволен малым количеством форточек. Вместе с тем, общее впечатление от e-Citymax складывается положительное. Остается дождаться официальных данных по характеристикам и перспективам производства.

У самого ГАЗа есть несколько проектов по «экологичной» Газели — машина на топливных элементах только разрабатывается, а пара электрических GAZelle e-NN уже вышли на маршрут.

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Фото: ВКонтакте / ЛиАЗ