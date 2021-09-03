«Легковой» Гран-при «За рулем» — самый престижный конкурс автомобилей в России — проводится больше двадцати лет. Лучшие модели среди новинок выбирают десятки тысяч наших читателей.
Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили — логическое продолжение и новая страница в истории конкурса. Ежегодно мы будем выбирать лучшие грузовики, автобусы, прицепы и спецтехнику из числа новинок российского рынка за текущий год.
В первом «грузовом» Гран-при участвуют 35 новинок. Всех участников мы поделили на семь классов — и в каждом выберем лучшего.
Номинанты Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили
Легкие грузовики (LCV)
Среднетоннажные грузовики
Магистральные грузовики
Строительные грузовики
Автобусы малого и среднего класса
Автобусы большого класса
Полуприцепы
Все номинанты более подробно представлены здесь.
Оценивать новинки будут профессионалы грузового дела — представители крупных автотранспортных компаний, торговых и ремонтных предприятий:
- Владимир Абрамов, директор департамента автомобильной транспортной логистики «GEFCO» в России
- Виталий Аксентий, механик транспортной компании «АлгаТранс»
- Дмитрий Андрушко, начальник транспортного цеха компании «УралТаш»
- Алексей Артемов, начальник отдела автомобильных перевозок экспедиционно-транспортной компании «РэйлТрансЛогистика»
- Андрей Баранов, супервайзер по поддержке деятельности автопарка компании DHL Express
- Евгений Белов, старший механик Технического отдела компании «ИТЕКО Россия»
- Олег Власов, руководитель департамента транспорта компании «НьюМоскоуБас»
- Алексей Волов, главный инженер компании «Титанс»
- Вадим Гайнутдинов, заместитель генерального директора дорожно-строительной компании «ЯмалДорСтрой»
- Денис Герасимов, технический директор транспортной компании «РесБизнесАвто»
- Сергей Гнедзейко, начальник службы эксплуатации транспорта производственной компании «Обнинские молочные продукты»
- Андрей Долженков, заместитель технического директора автотранспортного предприятия «Первый автокомбинат» имени Г. Л. Краузе
- Алексей Ефремов, руководитель технической службы транспортной компании «Лорри»
- Мирослав Золотарев, председатель правления «Первого российского международного логистического Альянса ACEX»
- Дмитрий Крутских, председатель совета директоров транспортной компании «АвтоЛайн +»
- Сергей Крыга, руководитель отдела по продажам транспорта Группы компаний «Монополия»
- Виктор Крючков, руководитель транспортного отдела компании City Express
- Фарид Мадани, генеральный директор Группы компаний «Деловые линии»
- Алексей Марченко, руководитель по проектам и эффективности торговой сети «Магнит»
- Дмитрий Минеев, заместитель генерального директора автопарка «Первой экспедиционной компании»
- Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг компании FM Logistic в России
- Владимир Мочалкин, начальник авторемонтных мастерских компании «Совтрансавтоэкспедиция»
- Сергей Ощепков, генеральный директор компании «Армада»
- Михаил Пальков, заместитель генерального директора по транспорту компании «ТРАСКО»
- Артём Парфёнов, технический директор компании «Авто Экспедитор»
- Сергей Петров, директор по логистике транспортной компании «Бриг-Логистик»
- Борис Правилов, генеральный директор Группы компаний CRAFTER
- Александр Разин, директор по административно-хозяйственной деятельности компании «Байкал-Сервис»
- Анатолий Румянцев, генеральный директор транспортной компании «Верхневолжское АТП»
- Юрий Степанов, технический директор компании «Автовикинги»
- Алексей Сысоев, руководитель ремонтной зоны логистической компании «МТЭК-Логистик»
- Сергей Ткач, главный инженер автохозяйства «Объединенной энергетической компании»
- Сергей Тюпин, генеральный директор логистической компании «Бертчи Москва»
- Павел Шелех, генеральный директор автотранспортной компании «Нара Авто»
- Сергей Юрков, заместитель руководителя транспортного отдела компании «Ароса»
COMTRANS 2021 — крупнейшая в Восточной Европе выставка грузового транспорта, проводится в Москве, в международном выставочном центре Крокус Экспо. Работу начинает 7 сентября и заканчивает 11 сентября.
Церемония Гран-При «За рулем» пройдет 7 сентября в 11 часов. Все желающие ее посетить могут пройти электронную регистрацию на сайте выставки.
Промокод от «За рулем» CT210025 позволяет получить электронный билет бесплатно.
Добро пожаловать на COMTRANS 2021!
Фото: фирмы производители и «За рулем»