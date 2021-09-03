7 сентября в рамках международного автосалона COMTRANS 2021 пройдет официальная церемония Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили.

«Легковой» Гран-при «За рулем» — самый престижный конкурс автомобилей в России — проводится больше двадцати лет. Лучшие модели среди новинок выбирают десятки тысяч наших читателей.

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили — логическое продолжение и новая страница в истории конкурса. Ежегодно мы будем выбирать лучшие грузовики, автобусы, прицепы и спецтехнику из числа новинок российского рынка за текущий год.

В первом «грузовом» Гран-при участвуют 35 новинок. Всех участников мы поделили на семь классов — и в каждом выберем лучшего.

Номинанты Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили Легкие грузовики (LCV) JAC N35 ГАЗель NN Mercedes-Benz Vito УАЗ Профи Полуторка Среднетоннажные грузовики Hino 300 XZU720 Валдай NEXT IVECO Daily MY2019 Isuzu ELF 8 Hyundai Mighty EX8 Магистральные грузовики MAN ТGX Scania R410 4х2 СПГ Mercedes-Benz Actros Volvo FH Ford Trucks F-MAX L КАМАЗ-54901 Строительные грузовики

JAC N350 Tatra T 158‐8P5R46



МАЗ-65262L Урал С 35510

КАМАЗ-6595 Daewoo Novus CL7AF Автобусы малого и среднего класса ГАЗель City КАВЗ-4270 LE Ford Transit Вектор NEXT 8.8 CNG Автобусы большого класса ЛиАЗ-5292 LNG SIMAZ 2258 King Long XMQ6129 КАМАЗ-6292 Полуприцепы Тонар-97883 T4–13VК Grunwald Gr. CS Schmitz Cargobull S.KO COOL SMART Steelbear PF-41K МДМ-9701 ТЗА Eurasia Cargotech

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Все номинанты более подробно представлены здесь.

Оценивать новинки будут профессионалы грузового дела — представители крупных автотранспортных компаний, торговых и ремонтных предприятий:

Владимир Абрамов, директор департамента автомобильной транспортной логистики «GEFCO» в России

директор департамента автомобильной транспортной логистики «GEFCO» в России Виталий Аксентий, механик транспортной компании «АлгаТранс»

механик транспортной компании «АлгаТранс» Дмитрий Андрушко, начальник транспортного цеха компании «УралТаш»

начальник транспортного цеха компании «УралТаш» Алексей Артемов, начальник отдела автомобильных перевозок экспедиционно-транспортной компании «РэйлТрансЛогистика»

начальник отдела автомобильных перевозок экспедиционно-транспортной компании «РэйлТрансЛогистика» Андрей Баранов, супервайзер по поддержке деятельности автопарка компании DHL Express

супервайзер по поддержке деятельности автопарка компании DHL Express Евгений Белов, старший механик Технического отдела компании «ИТЕКО Россия»

старший механик Технического отдела компании «ИТЕКО Россия» Олег Власов, руководитель департамента транспорта компании «НьюМоскоуБас»

руководитель департамента транспорта компании «НьюМоскоуБас» Алексей Волов, главный инженер компании «Титанс»

главный инженер компании «Титанс» Вадим Гайнутдинов, заместитель генерального директора дорожно-строительной компании «ЯмалДорСтрой»

заместитель генерального директора дорожно-строительной компании «ЯмалДорСтрой» Денис Герасимов, технический директор транспортной компании «РесБизнесАвто»

технический директор транспортной компании «РесБизнесАвто» Сергей Гнедзейко, начальник службы эксплуатации транспорта производственной компании «Обнинские молочные продукты»

начальник службы эксплуатации транспорта производственной компании «Обнинские молочные продукты» Андрей Долженков, заместитель технического директора автотранспортного предприятия «Первый автокомбинат» имени Г. Л. Краузе

заместитель технического директора автотранспортного предприятия «Первый автокомбинат» имени Г. Л. Краузе Алексей Ефремов, руководитель технической службы транспортной компании «Лорри»

руководитель технической службы транспортной компании «Лорри» Мирослав Золотарев, председатель правления «Первого российского международного логистического Альянса ACEX»

председатель правления «Первого российского международного логистического Альянса ACEX» Дмитрий Крутских, председатель совета директоров транспортной компании «АвтоЛайн +»

председатель совета директоров транспортной компании «АвтоЛайн +» Сергей Крыга, руководитель отдела по продажам транспорта Группы компаний «Монополия»

руководитель отдела по продажам транспорта Группы компаний «Монополия» Виктор Крючков, руководитель транспортного отдела компании City Express

руководитель транспортного отдела компании City Express Фарид Мадани, генеральный директор Группы компаний «Деловые линии»

генеральный директор Группы компаний «Деловые линии» Алексей Марченко, руководитель по проектам и эффективности торговой сети «Магнит»

руководитель по проектам и эффективности торговой сети «Магнит» Дмитрий Минеев, заместитель генерального директора автопарка «Первой экспедиционной компании»

заместитель генерального директора автопарка «Первой экспедиционной компании» Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг компании FM Logistic в России

директор по закупкам транспортных услуг компании FM Logistic в России Владимир Мочалкин, начальник авторемонтных мастерских компании «Совтрансавтоэкспедиция»

начальник авторемонтных мастерских компании «Совтрансавтоэкспедиция» Сергей Ощепков, генеральный директор компании «Армада»

генеральный директор компании «Армада» Михаил Пальков, заместитель генерального директора по транспорту компании «ТРАСКО»

заместитель генерального директора по транспорту компании «ТРАСКО» Артём Парфёнов, технический директор компании «Авто Экспедитор»

технический директор компании «Авто Экспедитор» Сергей Петров, директор по логистике транспортной компании «Бриг-Логистик»

директор по логистике транспортной компании «Бриг-Логистик» Борис Правилов, генеральный директор Группы компаний CRAFTER

генеральный директор Группы компаний CRAFTER Александр Разин, директор по административно-хозяйственной деятельности компании «Байкал-Сервис»

директор по административно-хозяйственной деятельности компании «Байкал-Сервис» Анатолий Румянцев, генеральный директор транспортной компании «Верхневолжское АТП»

генеральный директор транспортной компании «Верхневолжское АТП» Юрий Степанов, технический директор компании «Автовикинги»

технический директор компании «Автовикинги» Алексей Сысоев, руководитель ремонтной зоны логистической компании «МТЭК-Логистик»

руководитель ремонтной зоны логистической компании «МТЭК-Логистик» Сергей Ткач, главный инженер автохозяйства «Объединенной энергетической компании»

главный инженер автохозяйства «Объединенной энергетической компании» Сергей Тюпин, генеральный директор логистической компании «Бертчи Москва»

генеральный директор логистической компании «Бертчи Москва» Павел Шелех, генеральный директор автотранспортной компании «Нара Авто»

генеральный директор автотранспортной компании «Нара Авто» Сергей Юрков, заместитель руководителя транспортного отдела компании «Ароса»

Материалы по теме COMTRANS-2021 — бесплатный билет (по промокоду CT210025)

COMTRANS 2021 — крупнейшая в Восточной Европе выставка грузового транспорта, проводится в Москве, в международном выставочном центре Крокус Экспо. Работу начинает 7 сентября и заканчивает 11 сентября.

Церемония Гран-При «За рулем» пройдет 7 сентября в 11 часов. Все желающие ее посетить могут пройти электронную регистрацию на сайте выставки.

Промокод от «За рулем» CT210025 позволяет получить электронный билет бесплатно.

Добро пожаловать на COMTRANS 2021!

Фото: фирмы производители и «За рулем»