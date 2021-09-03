Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — журнал За рулем

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Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри

7 сентября в рамках международного автосалона COMTRANS 2021 пройдет официальная церемония Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили.

Материалы по теме
Встречайте 12 лучших! Гран-при «За рулем» 2021

«Легковой» Гран-при «За рулем» — самый престижный конкурс автомобилей в России — проводится больше двадцати лет. Лучшие модели среди новинок выбирают десятки тысяч наших читателей.

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили — логическое продолжение и новая страница в истории конкурса. Ежегодно мы будем выбирать лучшие грузовики, автобусы, прицепы и спецтехнику из числа новинок российского рынка за текущий год.

В первом «грузовом» Гран-при участвуют 35 новинок. Всех участников мы поделили на семь классов — и в каждом выберем лучшего.

Номинанты Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили

Легкие грузовики (LCV)

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриJAC N35
JAC N35

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриГАЗель NN
ГАЗель NN

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриMercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриУАЗ Профи Полуторка
УАЗ Профи Полуторка

Среднетоннажные грузовики

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриHino 300 XZU720
Hino 300 XZU720

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриВалдай NEXT
Валдай NEXT

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриIVECO Daily MY2019
IVECO Daily MY2019

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриIsuzu ELF 8
Isuzu ELF 8

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриHyundai Mighty EX8
Hyundai Mighty EX8

Магистральные грузовики

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриMAN ТGX
MAN ТGX

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриScania R410 4х2 СПГ
Scania R410 4х2 СПГ

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриMercedes-Benz Actros
Mercedes-Benz Actros

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриVolvo FH
Volvo FH

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриFord Trucks F-MAX L
Ford Trucks F-MAX L

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриКАМАЗ-54901
КАМАЗ-54901

Строительные грузовики


Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриJAC N350
JAC N350

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриTatra T 158‐8P5R46
Tatra T 158‐8P5R46



Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриМАЗ-65262L
МАЗ-65262L

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриУрал С 35510
Урал С 35510


Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриКАМАЗ-6595
КАМАЗ-6595

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриDaewoo Novus CL7AF
Daewoo Novus CL7AF

Автобусы малого и среднего класса

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриГАЗель City
ГАЗель City

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриКАВЗ-4270 LE
КАВЗ-4270 LE

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриFord Transit
Ford Transit

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриВектор NEXT 8.8 CNG
Вектор NEXT 8.8 CNG

Автобусы большого класса

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриЛиАЗ-5292 LNG
ЛиАЗ-5292 LNG

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриSIMAZ 2258
SIMAZ 2258

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриKing Long XMQ6129
King Long XMQ6129

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриКАМАЗ-6292
КАМАЗ-6292

Полуприцепы

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриТонар-97883 T4–13VК
Тонар-97883 T4–13VК

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриGrunwald Gr. CS
Grunwald Gr. CS

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриSchmitz Cargobull S.KO COOL SMART
Schmitz Cargobull S.KO COOL SMART

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриSteelbear PF-41K
Steelbear PF-41K

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриМДМ-9701
МДМ-9701

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюриТЗА Eurasia Cargotech
ТЗА Eurasia Cargotech


Материалы по теме
Гран-при «За рулем»: Коммерческие автомобили 2021



Все номинанты более подробно представлены здесь.


Оценивать новинки будут профессионалы грузового дела — представители крупных автотранспортных компаний, торговых и ремонтных предприятий:


  • Владимир Абрамов, директор департамента автомобильной транспортной логистики «GEFCO» в России
  • Виталий Аксентий, механик транспортной компании «АлгаТранс»
  • Дмитрий Андрушко, начальник транспортного цеха компании «УралТаш»
  • Алексей Артемов, начальник отдела автомобильных перевозок экспедиционно-транспортной компании «РэйлТрансЛогистика»
  • Андрей Баранов, супервайзер по поддержке деятельности автопарка компании DHL Express
  • Евгений Белов, старший механик Технического отдела компании «ИТЕКО Россия»
  • Олег Власов, руководитель департамента транспорта компании «НьюМоскоуБас»
  • Алексей Волов, главный инженер компании «Титанс»
  • Вадим Гайнутдинов, заместитель генерального директора дорожно-строительной компании «ЯмалДорСтрой»
  • Денис Герасимов, технический директор транспортной компании «РесБизнесАвто»
  • Сергей Гнедзейко, начальник службы эксплуатации транспорта производственной компании «Обнинские молочные продукты»
  • Андрей Долженков, заместитель технического директора автотранспортного предприятия «Первый автокомбинат» имени Г.  Л. Краузе
  • Алексей Ефремов, руководитель технической службы транспортной компании «Лорри»
  • Мирослав Золотарев, председатель правления «Первого российского международного логистического Альянса ACEX»
  • Дмитрий Крутских, председатель совета директоров транспортной компании «АвтоЛайн +»
  • Сергей Крыга, руководитель отдела по продажам транспорта Группы компаний «Монополия»
  • Виктор Крючков, руководитель транспортного отдела компании City Express
  • Фарид Мадани, генеральный директор Группы компаний «Деловые линии»
  • Алексей Марченко, руководитель по проектам и эффективности торговой сети «Магнит»
  • Дмитрий Минеев, заместитель генерального директора автопарка «Первой экспедиционной компании»
  • Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг компании FM Logistic в России
  • Владимир Мочалкин, начальник авторемонтных мастерских компании «Совтрансавтоэкспедиция»
  • Сергей Ощепков, генеральный директор компании «Армада»
  • Михаил Пальков, заместитель генерального директора по транспорту компании «ТРАСКО»
  • Артём Парфёнов, технический директор компании «Авто Экспедитор»
  • Сергей Петров, директор по логистике транспортной компании «Бриг-Логистик»
  • Борис Правилов, генеральный директор Группы компаний CRAFTER
  • Александр Разин, директор по административно-хозяйственной деятельности компании «Байкал-Сервис»
  • Анатолий Румянцев, генеральный директор транспортной компании «Верхневолжское АТП»
  • Юрий Степанов, технический директор компании «Автовикинги»
  • Алексей Сысоев, руководитель ремонтной зоны логистической компании «МТЭК-Логистик»
  • Сергей Ткач, главный инженер автохозяйства «Объединенной энергетической компании»
  • Сергей Тюпин, генеральный директор логистической компании «Бертчи Москва»
  • Павел Шелех, генеральный директор автотранспортной компании «Нара Авто»
  • Сергей Юрков, заместитель руководителя транспортного отдела компании «Ароса»


Материалы по теме
COMTRANS-2021 — бесплатный билет (по промокоду CT210025)


COMTRANS 2021 — крупнейшая в Восточной Европе выставка грузового транспорта, проводится в Москве, в международном выставочном центре Крокус Экспо. Работу начинает 7 сентября и заканчивает 11 сентября.


Церемония Гран-При «За рулем» пройдет 7 сентября в 11 часов. Все желающие ее посетить могут пройти электронную регистрацию на сайте выставки.


Промокод от «За рулем» CT210025 позволяет получить электронный билет бесплатно.


Добро пожаловать на COMTRANS 2021!


Фото: фирмы производители и «За рулем»

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри

7 сентября в рамках международного автосалона COMTRANS 2021 пройдет официальная церемония Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили.

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Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри

7 сентября в рамках международного автосалона COMTRANS 2021 пройдет официальная церемония Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили.

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274772Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274788Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274777Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274798Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274768Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274785Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274771Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274770Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274769Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274775Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274779Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274776Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274783Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274765Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274792Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274773Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274782Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274794Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274799Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274790Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274764Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274787Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274789Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274766Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274786Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274793Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274780Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274774Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274791Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274797Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274767Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274778Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274781Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274795Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри — фото 1274796Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: представляем номинантов и жюри
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