ГАЗ выпустит водородную ГАЗель

«Группа ГАЗ» совместно с компанией ElektrofahrzeugeStuttgart (EFA-S) запустят в эксплуатацию в Германии водородную ГАЗель Next. Проект реализуется в рамках программы района Эсслинген «Экологически чистый транспорт для дорожно-транспортного управления». Планируется выпустить два водородных электромобиля на базе ГАЗели Next полной массой 4,6 тонны с двухрядной кабиной. Машины будут переданы в первой половине 2022 года.
ГАЗели оснастят топливными элементами, системой хранения и подачи водорода, тяговыми батареями, электромотором. Основным преимуществом водородного электромобиля по сравнению с электромобилем без топливных элементов является увеличенный с 200 до 500 километров запас хода.
Газовцы уже организовали совместно с EFA-S сборку электромобилей на шасси грузовиков, фургонов и автобусов ГАЗель Next, которые работают в дорожных и коммунальных муниципальных службах, на предприятиях малого и среднего бизнеса в Берлине, Штутгарте и других городах Германии.
«Автомобили ГАЗ отличаются своей долговечностью, высокой функциональностью и низкой стоимостью владения. Они подтверждают эти качества в ходе эксплуатации у наших заказчиков в Германии», — заявил генеральный директор EFA-S Бастиан Бойтель.
О запуске водородной ГАЗели в России пока речи не идет, но в пресс-службе «Группы ГАЗ» сообщили:
Это перспективная технология, и её появление в России будет зависеть от наличия спроса и заправочной инфраструктуры.
Пока «Группа ГАЗ» в нашей стране серийно выпускает электрические автобусы большого класса ЛиАЗ. Также компания создала линейку электромобилей и электробусов малого класса GAZelle e-NN, ведет разработку электрических версий среднетоннажных грузовиков, автобусов среднего и особо большого классов.
Фото: ГАЗ