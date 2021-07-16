ГАЗ выпустит водородную ГАЗель

Модель создается совместно с немецкой компанией EFA-S.

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«Группа ГАЗ» совместно с компанией ElektrofahrzeugeStuttgart (EFA-S) запустят в эксплуатацию в Германии водородную ГАЗель Next. Проект реализуется в рамках программы района Эсслинген «Экологически чистый транспорт для дорожно-транспортного управления». Планируется выпустить два водородных электромобиля на базе ГАЗели Next полной массой 4,6 тонны с двухрядной кабиной. Машины будут переданы в первой половине 2022 года.

ГАЗели оснастят топливными элементами, системой хранения и подачи водорода, тяговыми батареями, электромотором. Основным преимуществом водородного электромобиля по сравнению с электромобилем без топливных элементов является увеличенный с 200 до 500 километров запас хода.

Газовцы уже организовали совместно с EFA-S сборку электромобилей на шасси грузовиков, фургонов и автобусов ГАЗель Next, которые работают в дорожных и коммунальных муниципальных службах, на предприятиях малого и среднего бизнеса в Берлине, Штутгарте и других городах Германии.

«Автомобили ГАЗ отличаются своей долговечностью, высокой функциональностью и низкой стоимостью владения. Они подтверждают эти качества в ходе эксплуатации у наших заказчиков в Германии», — заявил генеральный директор EFA-S Бастиан Бойтель.

О запуске водородной ГАЗели в России пока речи не идет, но в пресс-службе «Группы ГАЗ» сообщили:

Это перспективная технология, и её появление в России будет зависеть от наличия спроса и заправочной инфраструктуры.

Пока «Группа ГАЗ» в нашей стране серийно выпускает электрические автобусы большого класса ЛиАЗ. Также компания создала линейку электромобилей и электробусов малого класса GAZelle e-NN, ведет разработку электрических версий среднетоннажных грузовиков, автобусов среднего и особо большого классов.

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«ГАЗ экспортирует свои модели в более чем 40 стран мира. К примеру, электрические грузовики и фургоны на базе ГАЗели Nработают в городах Германии в дорожных и коммунальных службах, в малом и среднем бизнесе. Микроавтобусы ГАЗ перевозят местных жителей и туристов во Вьетнаме и на Филиппинах. Автомобили скорой помощи помогают бороться с ковидом в Египте. Специально доработанные ГАЗели и ГАЗоны работают в горных районах в Перу и Боливии. Внедорожные машины Садко борются с пожарами в лесах Восточной Европы. Недавно мы начали производство ГАЗелистандарта Евро-6 на сборочной площадке в Турции», — рассказал директор по экспорту «Группы ГАЗ»













Фото: ГАЗ