Электрическая ГАЗель уже возит пассажиров — журнал За рулем

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Электрическая ГАЗель уже возит пассажиров

Вся зарядная инфраструктура тоже российского производства.

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В сентябре прошлого года Горьковский автозавод выпустил предсерийные образцы GAZelle e-NN. Теперь «Группа ГАЗ» объявила о том, что два электробуса (вместимость до 17 человек) вышли на пассажирский маршрут, который связывает аэропорт Стригино и станцию метро «Парк культуры» в Нижнем Новгороде. Запуск маршрута приурочен к 800-летию города.

GAZelle e-NN является первым российским легким коммерческим электромобилем. Модель создана на базе единой электроплатформы. На данной архитектуре можно изготавливать бортовые грузовики, фургоны, микроавтобусы, спецтехнику.

GAZelle e-NN полной массой 4,6 т. оснащается электромотором (136 л.с. и 310 Нм), аккумуляторными батареями (48 кВт/ч), преобразователем напряжения, зарядным устройством и другими компонентами.

Максимальная скорость электрической ГАЗели составляет 100 км/ч, а запас хода на одной зарядке достигает от 120 до 200 км. Предусмотрена и возможность быстрой зарядки до 80% емкости за 30 минут.

Стоимость GAZelle e-NN не сообщается. Бортовая ГАЗель NN в дизельной версии, «живые» продажи которой стартуют 24 августа, стоит от 1 899 400 рублей.

Фото: «Группа ГАЗ»

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Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next (34)

ГАЗ 2010 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

комфортный салон, простота в управлении

Недостатки:

ЛКП

Комментарий:

Доброго времени суток. Поделюсь Своим опытом с некстом. Машина отличная. Динамика хорошая. Поле обкатки стала еще лучше. Движок эвотек оказался надежным и работает как швейцарские часы. Перегрузы не допускаю, чтобы рессоры не пострадали. Машина ни разу еще не ломалась за 4 года эксплуатации. Со ...

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