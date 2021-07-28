Электрическая ГАЗель уже возит пассажиров

Вся зарядная инфраструктура тоже российского производства.

Материалы по теме ГАЗ выпустит водородную ГАЗель

В сентябре прошлого года Горьковский автозавод выпустил предсерийные образцы GAZelle e-NN. Теперь «Группа ГАЗ» объявила о том, что два электробуса (вместимость до 17 человек) вышли на пассажирский маршрут, который связывает аэропорт Стригино и станцию метро «Парк культуры» в Нижнем Новгороде. Запуск маршрута приурочен к 800-летию города.

GAZelle e-NN является первым российским легким коммерческим электромобилем. Модель создана на базе единой электроплатформы. На данной архитектуре можно изготавливать бортовые грузовики, фургоны, микроавтобусы, спецтехнику.

GAZelle e-NN полной массой 4,6 т. оснащается электромотором (136 л.с. и 310 Нм), аккумуляторными батареями (48 кВт/ч), преобразователем напряжения, зарядным устройством и другими компонентами.

Максимальная скорость электрической ГАЗели составляет 100 км/ч, а запас хода на одной зарядке достигает от 120 до 200 км. Предусмотрена и возможность быстрой зарядки до 80% емкости за 30 минут.

Стоимость GAZelle e-NN не сообщается. Бортовая ГАЗель NN в дизельной версии, «живые» продажи которой стартуют 24 августа, стоит от 1 899 400 рублей.

Фото: «Группа ГАЗ»