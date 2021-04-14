Самосвалы Урал: все технические особенности

Автомобильный завод «Урал» продолжает обновление модельного ряда. Знакомимся с бескапотными трехосниками дорожной гаммы. Самосвалы и шасси для строительного сегмента перевозок — самые востребованные в России.

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Сейчас по строительной тематике на миасском заводе «Урал» изготавливают автомобили на любой вкус. Все потому, что сохранено классическое семейство Урал‑4320, которое дополнено автомобилями Урал Next и бескапотниками. Если взять, к примеру, только самосвалы, то суммарно получается под два десятка моделей, у каждой из которых есть по паре модификаций. Такой широкой гаммы на заводе «Урал» не было никогда! С одной стороны, есть чем гордиться, но с другой — ​разнообразие в производственной программе автозавода, к сожалению, вредит объемам выпуска и сказывается на цене. Обо всем этом более подробно можно прочитать на сайте журнала «Рейс».

Модификации

Начнем с классического Урала‑4320 6х6, то есть с Урала‑55571-0121-60 полной массой 21,3 тонны, с кузовом объемом 10 м3. В той же полной массе находится полноприводный Урал Next 55571-5121-74, но его кузов вмещает 11,5 м3. Среди капотников на шасси Урал‑4320 нет самосвалов с колесной формулой 6х4, зато такие трехосники выпускают на основе дорожных грузовиков семейства Урал Next. Это практически близнецы: Урал‑73945-5121-01 и Урал‑73945-5921-01 (обратите внимание на вторую часть индекса) полной массой 26,5 тонны, но с разными кузовами — ​ на 14 кубов и грузоподъемностью 14,3 тонны или на 10 м3 и 15,2 тонны груза.

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У бескапотных самосвалов долгое время флагманом был Урал‑6370–0121 6х6 полной массой 34 000 кг, с кузовом объемом до 16 м3 и грузоподъемностью до 19,5 тонны. Эти машины выпускают уже 10 лет, на них впервые для завода «Урал» начали широко применять импортные агрегаты и узлы. Урал‑6370 — ​одна из самых удачных разработок завода за последние годы. Причем если сравнивать цену этого самосвала-вездехода с аналогичными иномарками, то разница может достигать 20–25%. Более легкий бескапотник собран на шасси семейства Урал-М, то есть эта машина в большей степени насыщена отечественными агрегатами. У Урала-55571-3121-80 6х6 полная масса 21,8 тонны, грузоподъемность 10 500 кг, объем кузова 10 м3. Видно, что здесь не хватает трехосников 6х4, причем ранее, с 2004 года, такие самосвалы выпускали на основе семейства Урал‑63685 6х4. Это были 20-тонные самосвалы, довольно серьезные конкуренты КАМАЗ‑6520: Урал‑583134, Урал‑583109, Урал‑65514 и Урал‑65541–10 с трехсторонней разгрузкой.

Теперь в Миассе решили заняться производством нового поколения бескапотных тяжелых самосвалов с колесной формулой 6х4.

Кроме шин с посадкой на 22,5 дюйма можно будет обуть и 24-дюймовые Вся светотехника спереди и сзади — современная, со светодиодами Тяжелый самосвал оборудован фаркопом для буксировки прицепа

Есть две версии исполнения самосвалов: относительно легкая и более тяжелая. По аналогии с хорошо зарекомендовавшим себя в эксплуатации Уралом‑6370, на этих грузовиках много надежных импортных комплектующих, и это позволяет надеяться, что машины ждет хорошее будущее. В продаже грузовики нового бескапотного семейства появятся уже в этом году, ожидаемая цена самого тяжелого и мощного самосвала Урал-С35510 — около 4,5 миллионов рублей.

Рамы для новых «бескапотников» будут выпускать в двух исполнениях: с двойными лонжеронами или с одинарными

Новая классификация

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Не совсем понятно, почему в России отказываются от системы классификации автомобилей, принятых отраслевой нормалью ОН 025270–66. Все эти обозначения: ВАЗ‑2101, АЗЛК‑2141, ЗИЛ‑431410, КАМАЗ‑5320… — были предельно информативны и понятны, пусть даже со временем обросли дополнительными двумя, а то и тремя индексами, указывающим на модификацию. У автозавода «Урал» сейчас действует своя внутренняя система обозначений. По новой классификации легкая версия называется Урал-С26328. Тяжелый миасский бескапотник 6х4 имеет обозначение Урал-С35420 и, оказывается, у него есть еще один индекс — ​С35510. «С» — ​семейство неполноприводных автомобилей; «3» — ​ категория транспортного средства N3G, трехосный; «5» — ​полная масса 35 тонн; вторая «пятерка» — ​самосвал; «1» — ​двигатель ЯМЗ‑653 экологического класса 5; «0» — ​колесная формула 6х4.

А теперь, по самой новой классификации, легкая версия С26328 называется С34520, ее полная масса до 27,5 тонн, грузоподъемность 16 000 кг. У тяжелого миасского бескапотника 6х4 обозначение С35 или С35510, здесь полная масса до 35 тонн, грузоподъемность до 21 650 кг.

На «Урал-6370» 6х6 ставили мотор ЯМЗ-650 Евро-3 и Евро-4, мосты RABA. Теперь настанет очередь и его модернизации Это лесовоз «Урал-6370» 6х6 с кабиной предыдущего семейства «Урал-М». На новое шасси 6х4 тоже возможен монтаж надстроек Это вездеход, но к седельному тягачу 6х4 семейства С35 можно зацепить трал, цистерну с горючим или с цементом

Кабина

Сотрудничество с концерном Iveco началось в 1992 году. Тогда на совместном предприятии «УралАЗ-ИВЕКО» в Миассе начали собирать самосвалы Iveco 330.30ANW 6х6, то есть практически тот же бамовский Magirus-Deutz 310D26AK, только более современный. Позже для производства СП итальянцы предложили другую машину, главным отличием которой стало применение бескапотной кабины IVECO TurboTech, или, как ее еще называют, кабины «Р». Этот грузовик получил обозначение ИВЕКО-УралАЗ-6329, а кабину начали выпускать в Миассе в 1997 году. Именно эту кабину использовали для бескапотников семейства Урал-63685 6х4, затем на Урал-М и теперь на новых С34520 и С35510.

Так выглядела одна из последних версий кабины IVECO у итальянцев

Под новое дорожное бескапотное семейство Урал существует два варианта оформления фасада кабины. Первый показали на выставке «Комтранс‑2019». Главное отличие — ​новая облицовка с большими дефлекторами и изогнутый по вертикали трехсекционный бампер с тремя линзованными фарами на каждой стороне. Может, кто-то помнит стальные облицовки кабины ИВЕКО-УралАЗ? Нерадостное зрелище, но здесь облицовка пластмассовая, с толстыми добротными стенками, с отформованными усилителями, на газовых упорах. Кроме того, смонтированы новые пластиковые оригинальные крылья и интегрированные ступени подножек с алюминиевыми накладками. Этот дизайн оказался настолько ярким, что его сразу начали сравнивать с дизайном фасада Renault Kerax или Renault серии К.

Фасад, показанный на «Комтранс-2019», — яркий и запоминающийся

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В производство запускают второй вариант — ​с более спокойным дизайном, «ровным» трехэлементным бампером и прямоугольными блок-фарами. Причем вся светотехника «по кругу» светодиодная, а впереди смонтированы дневные ходовые огни. Непосредственно над решеткой есть широкий поручень, за который удобно держаться, протирая лобовое стекло. А под бампером установили выдвижную ступеньку. Главный элемент внутри — ​новая панель приборов. Впервые на бескапотном семействе установлен новый оригинальный мультируль, да еще и с «ухватистым» ободом переменного сечения. Три спицы на баранке — ​оптимально для грузовика с хорошим и мощным гидроусилителем. Впервые на бескапотном Урале установлен кондиционер. Очень удачно расположен теплообменник кондиционера. Его смонтировали под фальшрадиаторной облицовкой. В отличие от расположения под полом кабины с правой стороны, при установке за облицовкой он надежно защищен от дорожной грязи и воды. Конечно же, может быть установлена автономка-фен или предпусковой жидкостный подогреватель, который согреет зимой и кабину.

Пока на заводе остановились на более спокойном варианте дизайна

По дизайну панель приборов безкапотного «Урала», наверное, лучшая в России! Сравнивать можно только с КАМАЗ-5490 Спальную полку пришлось сделать разной ширины — в середине 70 см В потолке есть вентиляционный люк, а над лобовым стеклом — тахограф

Спальная полка разной ширины (70 см в середине) и немного приподнята над тоннелем двигателя, так будет спать теплее. Под полкой ящики для хранения водительского скарба, вся спальная зона отгорожена занавеской. А еще здесь впервые на бескапотниках Урал установлено тросовое управление коробкой передач. Раньше рычаг соединялся с коробкой телескопической тягой. Тросы уменьшают шум в кабине и при этом обеспечивают четкое переключение передач.

У коробок Урал С35 управление тросами, в том числе и для 12JS220TA

Важный момент: под производство итальянской кабины на заводе модернизировали окрасочную линию и освоили катафорезное грунтование сваренных кабин, которое существенно повышает коррозионную стойкость стальных панелей. Применяют импортные окрасочные материалы, в частности, PPG и Henkel. Прежде чем отправить кабину на покраску, ее поэтапно «вымачивают» с полным погружением в нескольких ваннах: обезжиривают, промывают, фосфатируют, опять промывают, грунтуют катафорезом с электроосаждением грунта на металле, потом сушат в камере при температуре 180 градусов. В конечном счете покрытие получается очень плотное и качественное. Грунт попадает во все сварочные швы и скрытые полости, коррозионная стойкость увеличивается в три-четыре раза. Причем по этой окрасочной линии проходят не только кабины Iveco, но и кабины Урал‑4320. Внедрив катафорез, завод Урал опередил в свое время в технологическом развитии КАМАЗ и МАЗ.

Об устройстве двигателей, коробок передач и мостов, применяемых на грузовиках Урал, читайте на следующей странице.