Comtrans-2021: топ-5 интересных новинок

7 сентября в московском «Крокус Экспо» стартует выставка, которая обещает быть очень масштабной.

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Даже несмотря на то, что некоторых постоянных участников выставка в этом году недосчитается: не будет Iveco, Volvo Trucks, DAF, Volgabus, Sollers... Но на стендах КАМАЗа, ГАЗа, Урала, МАЗа, Isuzu и многих других участников будет немало интересного.

О новинках, которые привез на выставку КАМАЗ, мы уже подробно рассказывали. Главными магнитами внимания будут, пожалуй, малотоннажный развозной грузовик Компас с кабиной JAC, а также карьерный самосвал Геркулес, созданный как конкурент БелАЗу.

КАМАЗ Компас

Целая россыпь новинок и просто интересных машин обещается и в экспозиции Группы ГАЗ. Будут и неожиданности. Внимание посетителей наверняка привлечет уже частично «засвеченный» журналистами новейший маршрутный автобус Валдай Сити.

Входящие в Группу ПАЗ и ЛиАЗ также покажут новые образцы общественного транспорта, с упором на экологически чистые варианты — как, кстати, и камазовский НЕФАЗ.

ГАЗ Валдай Сити

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В этом году есть чем блеснуть и белорусскому МАЗу. Например, на их стенде можно будет в подробностях рассмотреть новый магистральный тягач МАЗ-6410ХХ с 476-сильным двигателем (Евро-6), роботизированной коробкой передач, подъемной средней осью и допустимой массой 27,5 тонн.

В комплекте с грузовиком экспонируется раздвижная платформа грузоподъемностью 33,6 тонны.

МАЗ-6410ХХ

Широкую линейку новой техники покажет Урал. В частности, миасский завод продемонстрирует седельный тягач Урал С35410 с колесной формулой 6х4. Машина предназначена для строительных и технологических перевозок на малые и средние расстояния. Мощность двигателя — 420 л.с., полная масса — до 33,5 тонн.

Урал С35410

Наверняка особым вниманием публики будет пользоваться сравнительно небольшой стенд Isuzu. Японская компания представит особую модификацию своего нового пикапа — D-MAX AT35. Буквы в аббревиатуре означают Arctic Trucks. Носящая это название известная российская компания выступила партнером Isuzu в подготовке экспедиционного варианта модели.

Isuzu D-MAX AT35

Ну а наше издание в первый день работы выставки проведет церемонию награждения победителей конкурса Гран-при «За рулем» для коммерческих автомобилей. Церемония станет символическим открытием выставки, а вести ее будут главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков и главный редактор журнала «Рейс» Дмитрий Поцелуевский.

Один из номинантов премии — ГАЗель NN, претендент серьезный, если иметь в виду все ее особенности.

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Фото: «За рулем» / Александр Хлынов