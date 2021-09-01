КАМАЗ Компас и загадочный мотор на 2,2 литра

Новый грузовик из Набережных Челнов покажут 7 сентября на выставке «Комтранс», которая продлится до 11 сентября 2021 года.

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При этом дилерам уже представили нового конкурента таких популярных грузовиков, как Валдай Next, ГАЗон Next и ГАЗели, в зависимости от грузоподъемности версии, и рассказали о его особенностях. В частности, КАМАЗ Компас получит 2,2-литровый двигатель.

При этом полная масса Компаса сможет достигать 9 и 12 тонн, а грузоподъемность — 4 и 6 тонн. Кабины для автомобиля будет производить китайская компания JAC, а раму изготовит сам КАМАЗ — на это и другие цели премьер Мишустин выделил предприятию более 1 млрд рублей.

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Сайту «Автосправочная» стало известно от дилеров, что самые легкие Компасы получат экономичный турбодизель объемом 2,2 литра и мощностью 120 л.с. Возможно, это китайский агрегат или мотор, известный нам по фургонам Mercedes—Benz Sprinter.

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Фото: matador.tech