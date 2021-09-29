Geely выпустила кроссовер за 670 тысяч рублей

Новинка получила название Geometry EX3 и оснащается 95-сильным двигателем.

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Продажи нового кроссовера стоимостью всего от 59 700 юаней (670 тысяч рублей) уже начались в Китае. Это один из самых доступных пятиместных электромобилей на рынке Поднебесной.

Geometry EX3 имеет довольно традиционный для кроссовера дизайн и напоминает, в частности, Peugeot 308. Длина новинки составляет 4005 мм, ширина — 1760 мм, а высота — 1575 мм. При этом колесная база кроссовера растянулась на 2480 мм, и в салоне не должно быть тесно. В результате машина чуть меньше, чем популярная в России Hyundai Creta.

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По заявлению производителя, в салоне с комфортом могут разместиться пять пассажиров, а в разных его уголках спрятано 26 отсеков для хранения вещей. Объем багажника составляет внушительные 500 литров, а при сложенных задних сиденьях он увеличивается до 1050 литров.

Кроссовер оснащен 10,25-дюймовой панелью приборов и 8-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы с голосовым управлением.

EX3 имеет один электродвигатель мощностью 95 л.с. и 180 Нм, что делает его таким же динамичным, как и одноклассники с двигателями внутреннего сгорания. Батарея же емкостью 37,23 кВт·ч позволяет проезжать на одной зарядке до 322 км. На зарядку же до 80% нужно менее 30 минут (этого хватит на поездку до 250 км).

Geely планирует экспортировать Geometry EX3 и на другие рынки, а значит, кроссовер может появиться и в России.

В России же ищут площадку для производства электромобиля Кама-1.

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Фото: Geely