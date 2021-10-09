Электрическая ГАЗель e-NN начала работать в Почте России

Коммерческий электромобиль ГАЗель e-NN поступил на тестовую эксплуатацию в Почту России, где будет использоваться для перевозки посылок и писем. На форуме Ecomference Rupost Retail Week автомобиль заказчику передала ГК «Современные транспортные технологии», являющаяся генеральным дистрибьютором Группы ГАЗ. Этот дистрибьютор имеет 1400 магазинов запчастей и 240 автосалонов, а на форуме показывал как раз электрическую ГАЗель e-NN.
Машина будет задействована на городских перевозках, и тут кстати окажется функция рекуперации энергии — автомобиль подзаряжает батарею на торможении. Максимальная дальность хода ГАЗель e-NN составляет 120 км, а восполнить заряд до 80% емкости можно за полчаса. За один рейс ГАЗель e-NN может перевезти 2,7 тонны.
Сейчас в автопарке Почты России более 17 000 автомобилей, из них ГАЗелей различных модификаций — 3500 единиц. К 2025 году Почта собирается сократить выбросы углекислоты на 20% в расчете на 1 кг перевезенного груза, поэтому переводит машины на природный газ, а сейчас начинает развивать и тему электромобилей.
В ГК «Современные транспортные технологии» считают, что электрические ГАЗели скоро позволят обслуживать новые направления деятельности и применять новые методы доставки писем, грузов, товаров.
В ГАЗель e-NN реализована встроенная система цифровых сервисов GAZ Connect, которая помогает оптимизировать логистику автопарков, отслеживать местонахождение и маршруты движения транспорта, а также контролировать не только технические параметры автомобиля, но и состояние водителя.
- В июле 2021 года два электробуса ГАЗель e-NN уже вышли на пассажирский маршрут в Нижнем Новгороде.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: ГК «Современные транспортные технологии»