Электрическая ГАЗель e-NN начала работать в Почте России

За один рейс машина может перевезти 2,7 тонны груза, а дальность хода — 120 км.

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Коммерческий электромобиль ГАЗель e-NN поступил на тестовую эксплуатацию в Почту России, где будет использоваться для перевозки посылок и писем. На форуме Ecomference Rupost Retail Week автомобиль заказчику передала ГК «Современные транспортные технологии», являющаяся генеральным дистрибьютором Группы ГАЗ. Этот дистрибьютор имеет 1400 магазинов запчастей и 240 автосалонов, а на форуме показывал как раз электрическую ГАЗель e-NN.

Машина будет задействована на городских перевозках, и тут кстати окажется функция рекуперации энергии — автомобиль подзаряжает батарею на торможении. Максимальная дальность хода ГАЗель e-NN составляет 120 км, а восполнить заряд до 80% емкости можно за полчаса. За один рейс ГАЗель e-NN может перевезти 2,7 тонны.

GAZelle e-NN имеет полную массу 4,6 тонны и оснащается электромотором, развивающим 136 л.с. и 310 Нм и аккумуляторными батареями емкостью 48 кВт/ч

Сейчас в автопарке Почты России более 17 000 автомобилей, из них ГАЗелей различных модификаций — 3500 единиц. К 2025 году Почта собирается сократить выбросы углекислоты на 20% в расчете на 1 кг перевезенного груза, поэтому переводит машины на природный газ, а сейчас начинает развивать и тему электромобилей.

В ГК «Современные транспортные технологии» считают, что электрические ГАЗели скоро позволят обслуживать новые направления деятельности и применять новые методы доставки писем, грузов, товаров.

Генеральный директор АО „Почта России“ Максим Акимов и генеральный директор „ГК „Современные транспортные технологии“ Олег Марков

В ГАЗель e-NN реализована встроенная система цифровых сервисов GAZ Connect, которая помогает оптимизировать логистику автопарков, отслеживать местонахождение и маршруты движения транспорта, а также контролировать не только технические параметры автомобиля, но и состояние водителя.

В июле 2021 года два электробуса ГАЗель e-NN уже вышли на пассажирский маршрут в Нижнем Новгороде.

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Фото: ГК «Современные транспортные технологии»