В основе этого автодома классический Fiat Ducato, а просят за полностью оборудованный дом для путешествий всего 57 000 евро.

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В стандартную комплектацию Knaus Van TI 650 MEG Vansation входят 16-дюймовые легкосплавные диски, навигационная система с радио и камерой заднего вида, система спутникового телевидения и четырехметровый тент.

Внутри кемпера довольно просторная кухня с газовой плитой на две конфорки. Подача воды для мойки обеспечивается погружным насосом, который перекачивает воду из 95-литрового бака. В обеденной зоне небольшой диванчик на двоих и квадратный стол, который может стать прямоугольным, если его разложить. Сиденье водителя и переднего пассажира разворачиваются назад, и таким образом появляется еще два сидячих места за столом.

В кухонных шкафчиках много места для хранения вещей; холодильник с морозильной камерой общим объемом 142 литра для удобства доступа оборудован распашными дверцами, которые можно открывать влево или вправо.

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Ванная комната — настоящее удовольствие. Кассетный унитаз с поворотным сиденьем и умывальник просты и удобны в использовании. Заднюю стенку, включая умывальник, можно одним движением повернуть перед унитазом, освободив место для душевой, что дает большую свободу движений.

Миниатюрный шкаф между ванной и спальней — приятный штрих: здесь поместятся, например, несколько вещей на плечиках. Две ступеньки ведут к двум двухметровым односпальным кроватям, которые можно соединить с помощью декоративной подушки. Матрасы опираются на деревянные реечные каркасы, которые обеспечивают хороший уровень комфорта для сна. В двух ящиках, расположенных под ножками, достаточно места для хранения постельного белья. Освещением автодома можно управлять с помощью переключателей, включая его в той зоне, где это необходимо в данный момент (кухня, спальня, обеденная зона). В автодоме есть и USB-разъемы, и розетка на 230 вольт. Два окна и мансардное окно обеспечивают приток свежего воздуха в спальне.

Цена автодома довольно привлекательная: от 56 999 евро. Если потребуется повысить уровень комфорта, придется доплатить, но, в принципе, даже в «базе» есть все, что необходимо для жизни.

Все больше людей предпочитают работать из дома. Почему бы в то же самое время не путешествовать?

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