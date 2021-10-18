Синоптики предупредили о первом снеге

Осадки в Центральной части России возможны уже завтра, а 20-го числа ночная температура опустится до минус четырех градусов.

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Согласно прогнозу Гидрометцентра, завтра в Центральной России и, в частности, в Москве возможен снег. К середине недели ожидается похолодание до плюс двух градусов, и начнутся ночные заморозки до минус четырех градусов.

«Прогнозировать, будет снег или не будет при температуре от минус трех до плюс двух, загодя в высшей степени сложно. За сутки или за несколько часов еще возможно. Это не принципиально, будет ли небольшой дождик или снег, он ведь все равно не будет формироваться, а тут же растает. В любом случае под ногами будет мокро. Конечно, ожидается понижение температуры, наиболее низкая прогнозируется 20 октября. Ночью — до минус трех-четырех. В четверг воздух днем прогреется до плюс 10. Что касается гололеда, то ситуация сейчас достаточно спокойная, а осадки будут незначительными», — цитирует «Коммерсантъ» руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, который внес корректировки в прогноз.

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Таким образом, не исключен рост аварийности, так как со сменой погоды многие водители неверно оценивают дорожную обстановку. В частности, следует помнить о том, что при ночных заморозках на мостах и эстакадах образуется лед, даже если накануне не было осадков.

Также станет больше дорожных заторов, причиной чему будут не только аварии, но и снижение средней скорости транспортного потока.

Как в Москве борются с пробками? Эта практика скоро распространится по всей стране.

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Фото: Axel Antas-Bergkvist / Unsplash