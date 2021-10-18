Синоптики предупредили о первом снеге

Согласно прогнозу Гидрометцентра, завтра в Центральной России и, в частности, в Москве возможен снег. К середине недели ожидается похолодание до плюс двух градусов, и начнутся ночные заморозки до минус четырех градусов.
«Прогнозировать, будет снег или не будет при температуре от минус трех до плюс двух, загодя в высшей степени сложно. За сутки или за несколько часов еще возможно. Это не принципиально, будет ли небольшой дождик или снег, он ведь все равно не будет формироваться, а тут же растает. В любом случае под ногами будет мокро. Конечно, ожидается понижение температуры, наиболее низкая прогнозируется 20 октября. Ночью — до минус трех-четырех. В четверг воздух днем прогреется до плюс 10. Что касается гололеда, то ситуация сейчас достаточно спокойная, а осадки будут незначительными», — цитирует «Коммерсантъ» руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, который внес корректировки в прогноз.
Таким образом, не исключен рост аварийности, так как со сменой погоды многие водители неверно оценивают дорожную обстановку. В частности, следует помнить о том, что при ночных заморозках на мостах и эстакадах образуется лед, даже если накануне не было осадков.
Также станет больше дорожных заторов, причиной чему будут не только аварии, но и снижение средней скорости транспортного потока.
- Как в Москве борются с пробками? Эта практика скоро распространится по всей стране.
- «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.
Фото: Axel Antas-Bergkvist / Unsplash