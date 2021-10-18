Новая технология, разработанная в Гонконге, уже готова к внедрению в серийные автомобили.

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Несколько дней назад компания Piëch Automotive представила серийную версию автомобиля Piëch GT. Это купе, конечно, красивое, но гораздо интереснее примененные в нем технологии.

Заявленное время зарядки батарей этого электромобиля составляет всего 4 минуты и 40 секунд. При этом машина получает запас хода до 500 км. Это стало возможно благодаря особым батареям гонконгского производителя аккумуляторов Desten и системе зарядки на 900 кВт.

В основе технологии лежат новые материалы и особое строение аккумуляторных ячеек. Батареи рассчитаны на 3000 циклов зарядки-разрядки, а значит их ресурс составляет около полутора миллиона километров.

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В Desten заявляют, что при зарядке новый аккумулятор не нагревается более чем на 15 оС выше температуры окружающей среды, что подтверждено независимыми экспертизами. Также в Desten рассказали, что батареи состоят из элементов емкостью 19 А.ч, которые не требуют жидкостного охлаждения. В результате они располагаются плотнее, и батарея получается компактнее (либо более энергоемкой при том же размере).

Компания заявляет, что планирует устанавливать свои зарядные устройства на дорогах и парковках, а также продавать их всем желающим.

Единственная загвоздка заключается в том, то не раскрывается химический состав батарей. Неизвестны и названия компаний, проводивших независимые экспертизы. Первыми же новую технологию получат жители Индонезии.

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Фото: Desten