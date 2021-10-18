Водителей услышали: появятся новые дорожные знаки и пешеходная разметка

Специальными табличками будут отмечены места, специально отведенные под зарядку автомобилей.

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Минтранс и МВД предложили ввести новые дорожные знаки и пешеходную разметку, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

Чтобы информировать водителей о местах зарядки электромобилей на объектах сервиса, появится новый знак дополнительной информации (табличка) 8.26 «Зарядка электромобилей».

Дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» может быть дополнен табличками «Вид транспортного средства» и «Время действия».

В знаке 3.27 «Остановка запрещена» добавят возможность уменьшения зоны действия при помощи установки знаков 5.29 и 6.4. А для знаков «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца» расширят интервал времени перестановки: 21–24 вместо 19–21.

Диагональные пешеходные переходы планируется обозначать новым видом разметки.

Также в Минтрансе и МВД сформулировали правила передвижения для электросамокатов и гироскутеров.

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