Подготовили правила для электросамокатов: не все довольны

МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также сформулировать термин СИМ.

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В России подготовили правила движения для электросамокатов, с проектом постановления правительства ознакомились РИА Новости.

В документе, в частности, предлагается следующее:

Ограничить массу СИМ, имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами, 35 кг.

Ограничить максимальную скорость электросамоката по тротуару или парку 25 километрами в час.

Разрешить лицам в возрасте до семи лет передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам.

Разрешить детям младше семи лет передвигаться на таких транспортных средствах только в сопровождении взрослых.

Разрешить гражданам старше 14 лет ездить на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только если нет тротуаров и пешеходных дорожек, а на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час.

Запретить на средствах индивидуальной мобильности обгон или объезд транспортных средств с левой стороны.

Водители СИМ должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

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В прокатных компаниях эти правила вопросов не вызывают, а эксперты говорят, что на скорости 25 километров в час маленькие колеса электросамоката уже не справляются с неровностями, и вероятность упасть с электросамоката возрастает, как и тормозной путь. Если на такой скорости сбить пешехода, скорее всего, он окажется в больнице. Кроме того, на скорости 25 км/ч сложно маневрировать.Что касается движения по проезжей части, то тут недовольны уже водители: человека на электросамокате не всегда можно заранее заметить, особенно если не понимаешь, какой маневр он намерен совершить. Падение же СИМ (особенно на скорости) на проезжей части может завершиться наездом транспортного средства.

Термин СИМ

МВД и Минтранс также предлагают сформулировать термин средства индивидуальной мобильности (его пока нет).

«Средство индивидуальной мобильности — транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства)», — указывается в документе.

После обсуждения и утверждения термин будет внесен в ПДД.

Было предложение приравнять электросамокаты к мопедам.



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Фото: Донат Сорокин/ТАСС