Сегодня в Общественной палате обсуждали 12 пунктов, описывающих и регулирующих средства индивидуальной мобильности.

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Основная проблема, на взгляд общественников, заключается в том, что жизнь меняется настолько стремительно, что если сейчас мы как-то представляем себе предмет регулирования (электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и т.д.), то через пару лет могут появиться такие средства передвижения, которые в эти правила не уложатся и потребуют новых поправок.

А пока, если даже взять электросамокаты, до сих пор неясно, к какой категории их отнести. Какие-то из них подпадают под категорию «пешеход», а также «велосипед», а если у такого транспортного средства повышенная мощность — то и «мопед».

Пока общественникам удалось сформулировать 12 пунктов, относящихся к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), но все они в стадии рассмотрения, поэтому назвать это проектом на данный момент нельзя, скорее черновиком.

Черновик из 12 пунктов

Велосипед — двухколесное транспортное средство без двигателя, которое приводится в движение мускульной силой лиц. Если есть мотор — такое транспортное средство следует отнести к мопедам, если аккумулятор — надо смотреть, потому что электродвигатель может иметь весьма солидные показатели мощности, превосходящие ДВС. Если относить к мопедам — категория М для водителя обязательна, а если пользователь такого средства выезжает на дорогу — необходим еще и шлем. СИМ. Это описание предложил Минтранс, но это не категория, а именно описание. Новую категорию пока решено не создавать, а все СИМ распределить по имеющимся: пешеход, велосипед и мопед. Ввести понятие СИМ необходимо, чтобы столкновения можно было отнести к ДТП. Это важно для тех, кто пострадал в таких авариях и должен получить возмещение. Все передвигающиеся на СИМ — водители. Возраст водителя СИМ, по достижении которого водителя можно пускать на проезжую часть, — от 16 лет. Необходимо выделить категорию мопед, дать определение. Транспортное средство с двигателем до определенной мощности, после которой мопед становится мотоциклом. Выделить категорию «детский СИМ». То есть низкоскоростной и маломощный транспорт, на котором дети передвигаются по велодорожкам и только под наблюдением взрослых. На дороги общего пользования могут быть допущены СИМ и велосипеды, если они оборудованы тормозами, осветительными приборами, световозвращателями и звуковыми сигналами. Необходимо обозначить приоритет пешеходов перед велосипедами, мопедами и СИМ на тротуарах. На тротуар можно пускать маломощные средства, до 250 кВт, или имеющие гироскопическую стабилизацию. Следует ли ограничивать такие транспортное средства по мощности, скорости или весу? Вопрос дискуссионный и пока открытый. Дать СИМ преимущество при движении по велодорожке, если оно не оборудовано двигателем. Ввести запрет на управление СИМ в нетрезвом состоянии. Если СИМ приравнен к мопеду, наказание за нарушение — лишение прав и штраф 30 тыс., если к велосипеду — штраф 1,5 тыс.

Отдельный вопрос сегодня к категории М, которую ввели сравнительно недавно. Ее присваивают сейчас автоматически, если открыта любая другая категория, но ее, теоретически, можно получить и отдельно, правда, до сих пор не зарегистрировано ни одного обучившегося на эту категорию. Более того, неясно, в какие автошколы обращаться и как будут принимать экзамены в ГИБДД.

Вопрос остается открытым. Возможно, чтобы удешевить и упростить процесс, следует разрешить обучение на эту категорию онлайн и предусмотреть сдачу экзамена экстерном.

Вопросов больше, чем ответов

В ходе дискуссии прозвучало, что, возможно, следует разделить применение СИМ в личных и коммерческих целях. Сейчас электросамокаты используют многие доставщики еды. Их заработок напрямую зависит от скорости, они стараются передвигаться как можно быстрее. Это тоже проблема, и ее невозможно решить без подключения к обсуждению работодателей этих курьеров.

Глава научного центра БДД МВД России полковник Дмитрий Митрошин рассказал, что в 2020 году с участием СИМ (условное название, его пока не утвердили) произошло 331 ДТП, в которых 6 человек погибло. Казалось бы, проблема еще не критичная, но рынок СИМ бурно развивается, и понятно, что печальные цифры будут расти. Другая проблема заключается в том, что мы пытаемся придумать правила для того, в чем сами мало что понимаем. Прогресс не стоит на месте, СИМ уже есть, их количество и разнообразие форм только увеличивается. Проблема с администрированием придуманных порядков будет большая, пока четко не очерчен круг средств индивидуальной мобильности. Пока же это попытка приспособить те ПДД, которые есть, под категорию пользователей средств индивидуальной мобильности, а это не всегда получается. Как инспектору понять, какая мощность электрического двигателя электросамоката? Например, с мотоциклом все достаточно просто: прописан порядок ввоза, сертификации, теххарактеристики. В отношении СИМ такого нет.

Таким образом, нужно придумать такие правила, чтобы они были удобны и понятны как для пользователей, так и для контролирующих органов, а это задача не простая. Удастся ли это? Этого в МВД пока не знают, но при этом отмечают, что такой социально значимый документ, если уж его принимать, должен быть неформальным.

Что предлагают?

Владимир Соколов из «Союза пешеходов» отметил, что у ГИБДД сейчас нет кадров, готовых контролировать еще и эту сферу движения. Возможно, потребуется создать специальное подразделение. В целом же нужно больше организовывать велодорожек, внести это в реализацию плана «Безопасные и качественные дороги». Необходимо законодательно ограничить скорость СИМ. У них конструктивно маленький диаметр колеса, а это значит, что любая неровность на дороге может привести к непредсказуемой проблеме. Поэтому скорость устанавливать на отметке не выше 20–25 км/ч.

Заместитель председателя общественного движения «Союз пешеходов» Ольга Вакина, которая занимается проблемами возмещения вреда здоровью попавшим в ДТП, отметила, что до тех пор, пока СИМ не приравнены к механическим транспортным средствам, потерпевшим будет сложно доказать вину причинителя. Также, введя понятие СИМ, можно будет установить и уголовную ответственность для тех, кто управлял средством в нетрезвом виде или оставил место ДТП.

Таким образом, общественная дискуссия продолжается и нет ощущения, что четкие правила будут сформулированы достаточно быстро. Тема оказалась гораздо шире и сложнее, чем казалось на первый взгляд.

Стоит ли выделить средства индивидуальной мобильности в отдельную юридическую сущность с особым странным регулированием или все же стоит плодить сущности? Над этим размышляет наш автор.



Фото: Александр Демьянчук/ТАСС