Что делать с бешеными электросамокатами? Есть простая идея!

Предыстория проста: появление небольших, но ёмких аккумуляторов позволило оснащать электромоторами легкий индивидуальный транспорт — прежде всего, велосипеды. Но по-настоящему массовыми электровелосипеды не стали: громоздкие, в общественный транспорт с ними не влезешь. А ещё подобный транспорт давно внесен в ПДД — особо не забалуешь.
А вот с моноколесами, гироскутерами и электросамокатами пока никто не понимает, что делать. Они удобны для передвижения на короткие расстояния, складываются, мало весят, их можно взять с собой куда угодно. Электросамокатами многие городские автомобилисты пользуются как транспортом последней мили, то есть когда к нужной точке на автомобиле подъехать нельзя (или можно, но парковка очень дорогая).
Электросамокаты с радостью освоили курьеры служб микродоставки. Дело дошло до того, что работать курьером на своих двоих стало невыгодно — ничего не заработаешь. И на автомобиле невыгодно: дорого, расходы на бензин, пробки. А самокат — самое то!
В чем проблема-то?
Отсутствие регулирования и, как следствие, контроля, привело к тому, что в продаже появились модели электросамокатов, которые могут развивать до 100 км/ч! Таких «гонщиков» уже видели на МКАД в Москве и на КАД в Санкт-Петербурге.
На тротуарах на высокой скорости начали происходить наезды на пешеходов, и некоторые столкновения, к сожалению, закончились фатально. Это неудивительно, потому что ездят на таких «средствах индивидуальной мобильности» именно по тротуару — так быстрее, безопаснее для «наездника», не надо стоять в пробках и думать о каких-то правилах какого-то дорожного движения.
Как контролировать?
Ответ прост. Проблема кроется в выделении средств индивидуальной мобильности в отдельную юридическую сущность с особым странным регулированием, которое сильно отличается от существующих правил и алгоритмов. В результате получается, что правила не работают не потому, что отсутствуют, а потому, что правоприменение решительно невозможно.
Вот скажите, кто и, самое главное, как будет измерять скорость движения электросамоката по тротуару? А если скорость превышена, то как ловить нарушителя? Как за грубые нарушения «лишить прав», если их никогда не было?
Какой же выход?
Нужно воспользоваться этим принципом и приравнять любые колесные гаджеты с электромотором к мопедам. Если такое решение будет принято, уже через несколько месяцев мы будем вспоминать про сегодняшнюю вакханалию как про страшный сон. Что-что, а порядок ГИБДД наводить умеет — когда хочет. А нынешние хитровыдуманные предложения по выделению средств индивидуальной мобильности в отдельную категорию нацелены, к сожалению, лишь на одно — продлить фактическую безнаказанность водителей электродевайсов на неопределенный срок. Это ли нам нужно, когда гибнут люди?
Текст: Петр Шкуматов
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