Что делать с бешеными электросамокатами? Есть простая идея!

Идея Минтранса внести изменения в ПДД и выделить в отдельную категорию так называемые средства индивидуальной мобильности не выдерживает критики: проект оказался громоздким и разбалансированным, под регулирование попали даже роликовые коньки!

Материалы по теме Пьяный и на самокате? Остался без прав!

Предыстория проста: появление небольших, но ёмких аккумуляторов позволило оснащать электромоторами легкий индивидуальный транспорт — прежде всего, велосипеды. Но по-настоящему массовыми электровелосипеды не стали: громоздкие, в общественный транспорт с ними не влезешь. А ещё подобный транспорт давно внесен в ПДД — особо не забалуешь.

А вот с моноколесами, гироскутерами и электросамокатами пока никто не понимает, что делать. Они удобны для передвижения на короткие расстояния, складываются, мало весят, их можно взять с собой куда угодно. Электросамокатами многие городские автомобилисты пользуются как транспортом последней мили, то есть когда к нужной точке на автомобиле подъехать нельзя (или можно, но парковка очень дорогая).

Электросамокаты с радостью освоили курьеры служб микродоставки. Дело дошло до того, что работать курьером на своих двоих стало невыгодно — ничего не заработаешь. И на автомобиле невыгодно: дорого, расходы на бензин, пробки. А самокат — самое то!

В чем проблема-то?

Отсутствие регулирования и, как следствие, контроля, привело к тому, что в продаже появились модели электросамокатов, которые могут развивать до 100 км/ч! Таких «гонщиков» уже видели на МКАД в Москве и на КАД в Санкт-Петербурге.

На тротуарах на высокой скорости начали происходить наезды на пешеходов, и некоторые столкновения, к сожалению, закончились фатально. Это неудивительно, потому что ездят на таких «средствах индивидуальной мобильности» именно по тротуару — так быстрее, безопаснее для «наездника», не надо стоять в пробках и думать о каких-то правилах какого-то дорожного движения.

Как контролировать?

Материалы по теме Лучший способ обрести спокойствие за рулем — подписаться на любимый журнал

Это не только российская проблема. С бурным ростом популярности индивидуального электротранспорта столкнулись все страны мира. Кое-где предпринимаются попытки регулирования движения на этих устройствах. В некоторых городах Европы, например, электросамокат могут конфисковать, если пользователь нарушает ПДД. Но оказалось, что новые придуманные правила «для самокатчиков» практически никто не соблюдает: вне зависимости от страны, менталитета и строгости наказания. Почему же такой подход не работает?

Ответ прост. Проблема кроется в выделении средств индивидуальной мобильности в отдельную юридическую сущность с особым странным регулированием, которое сильно отличается от существующих правил и алгоритмов. В результате получается, что правила не работают не потому, что отсутствуют, а потому, что правоприменение решительно невозможно.

Вот скажите, кто и, самое главное, как будет измерять скорость движения электросамоката по тротуару? А если скорость превышена, то как ловить нарушителя? Как за грубые нарушения «лишить прав», если их никогда не было?

Какой же выход?

Материалы по теме Курьеров Delivery Club заставят учить ПДД

Как ни странно, решение лежит на поверхности. Есть принцип «Бритва Оккама», который говорит, что не следует создавать новые сущности без крайней необходимости. В российских ПДД уже давно есть категория транспортных средств мопеды. До тех пор пока мопеды выпадали из правового регулирования, на дорогах был такой же хаос, как сейчас с электросамокатами. Однако ГИБДД разработала простой и эффективный механизм регулирования, введя новую категорию «М» и определив границы ответственности и границы допустимого при управлении мопедом. И этот механизм показал свою работоспособность вне зависимости от региона, погоды и курса доллара.

Нужно воспользоваться этим принципом и приравнять любые колесные гаджеты с электромотором к мопедам. Если такое решение будет принято, уже через несколько месяцев мы будем вспоминать про сегодняшнюю вакханалию как про страшный сон. Что-что, а порядок ГИБДД наводить умеет — когда хочет. А нынешние хитровыдуманные предложения по выделению средств индивидуальной мобильности в отдельную категорию нацелены, к сожалению, лишь на одно — продлить фактическую безнаказанность водителей электродевайсов на неопределенный срок. Это ли нам нужно, когда гибнут люди?

Текст: Петр Шкуматов