Так считает зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

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Все дело в том, что сейчас водителей электросамокатов невозможно идентифицировать.

«Нельзя назвать электросамокат транспортным средством, но необходимо идентифицировать человека, передвигающегося на нем по проезжей части дороги. В какой-то степени можно приравнять электросамокат к мопеду, потому что на него граждане получают права категории „М“ и водители, как минимум, обязаны знать правила дорожного движения», — объяснил изданию ura.ru заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

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Поскольку сейчас водители самокатов считаются пешеходами, то любое столкновение с автомобилем расценивается как наезд на пешехода, хотя автовладелец может быть не виноват. Нужно наводить порядок, чтобы обезопасить всех участников дорожного движения, полагает депутат.

Чуть ранее Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, которые ограничивают скорость электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 километров в час. Также в документе предлагается все похожие устройства выделить в категорию СИМ — средства индивидуальной мобильности.

Почему водители против электросамокатов, рассказано в этом исследовании.

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