Кемпер, который питается энергией солнца, проехал по Европе

Описанный как «самодостаточный дом на колесах», этот кемпер оборудован солнечными батареями на крыше и питается только от них.

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Путешествуя по автомагистралям Европы, автофургон под названием «Стелла Вита» проехал почти 2000 километров не останавливаясь для дозарядки.

Он полностью оснащен всем необходимым, включая двуспальную кровать, диван, кухонную зону и ванную комнату с душем, раковиной и туалетом. По словам его создателей — 22 студентов Технологического университета Эйндховена в Нидерландах, в нем могут с комфортом путешествовать два человека: вести машину, готовить завтрак и смотреть телевизор, используя только заряженную солнечную батарею.

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«Основная цель — действительно вдохновить людей, рынок и общество на ускорение перехода к более устойчивому будущему», — говорит 21-летний Тайн Тер Хорст, член Solar Team Eindhoven 2021, которая создала автомобиль благодаря спонсорской поддержке.

Команда начала мозговой штурм для проекта в сентябре прошлого года, и за два месяца пришла к идее Stella Vita. С ноября 2020 года по март этого года они разработали дом на колесах, стремясь сделать его как можно более аэродинамичным и легким, но при этом еще и привлекательным внешне.

Кемпер получил лицензию на использование на дорогах общего пользования в начале сентября, а в том же месяце начал свое европейское турне. Стартовав в Эйндховене, команда завершила свое путешествие в Тарифе, самой южной точке Испании, 15 октября. В начале были некоторые трудности, но в итоге он смог состоятельно проехать 2000 км.

Когда кемпер припаркован, раздвижная крыша может подниматься, чтобы позволить пассажирам стоять, а дополнительные солнечные панели выдвигаются по бокам, удваивая солнечную поверхность с 8,8 до 17,5 кв. м.

В основе этого автодома классический Fiat Ducato , а просят за полностью оборудованный дом для путешествий всего 57 000 евро.

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Фото: edition.cnn.com