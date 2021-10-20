Кемпер, который питается энергией солнца, проехал по Европе

Путешествуя по автомагистралям Европы, автофургон под названием «Стелла Вита» проехал почти 2000 километров не останавливаясь для дозарядки.
Он полностью оснащен всем необходимым, включая двуспальную кровать, диван, кухонную зону и ванную комнату с душем, раковиной и туалетом. По словам его создателей — 22 студентов Технологического университета Эйндховена в Нидерландах, в нем могут с комфортом путешествовать два человека: вести машину, готовить завтрак и смотреть телевизор, используя только заряженную солнечную батарею.
«Основная цель — действительно вдохновить людей, рынок и общество на ускорение перехода к более устойчивому будущему», — говорит 21-летний Тайн Тер Хорст, член Solar Team Eindhoven 2021, которая создала автомобиль благодаря спонсорской поддержке.
Команда начала мозговой штурм для проекта в сентябре прошлого года, и за два месяца пришла к идее Stella Vita. С ноября 2020 года по март этого года они разработали дом на колесах, стремясь сделать его как можно более аэродинамичным и легким, но при этом еще и привлекательным внешне.
Кемпер получил лицензию на использование на дорогах общего пользования в начале сентября, а в том же месяце начал свое европейское турне. Стартовав в Эйндховене, команда завершила свое путешествие в Тарифе, самой южной точке Испании, 15 октября. В начале были некоторые трудности, но в итоге он смог состоятельно проехать 2000 км.
Когда кемпер припаркован, раздвижная крыша может подниматься, чтобы позволить пассажирам стоять, а дополнительные солнечные панели выдвигаются по бокам, удваивая солнечную поверхность с 8,8 до 17,5 кв. м.
- В основе этого автодома классический Fiat Ducato, а просят за полностью оборудованный дом для путешествий всего 57 000 евро.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: edition.cnn.com