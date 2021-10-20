Tesla Model S смогла проехать по дну бассейна, но только после того, как в нее положили это.

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Появилось видеодоказательство того, что электромобили могут ездить под водой, преодолевая более глубокие броды, чем машины с двигателем внутреннего сгорания.

Проблема заключалась в том, что, заезжая в воду, электромобиль не тонул, а начинал плыть, из-за чего его колеса не касались дна. В результате машина просто дрейфовала в луже.

Чтобы исправить этот недочет, владелец Теслы загрузил ее балластом, добавив 3175 кг веса. Удивительно, но дополнительные три тонны не смяли подвеску, которой приходилось держать над землей уже 5897 кг.

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Дополнительный вес позволил автомобилю не всплывать и легко преодолеть водную преграду. Естественно, электромобиль подвергся и другим незначительным доработкам перед выполнением трюка. Например, все щели были заклеены скотчем, чтобы вода не просочилась в салон, а заднее сиденье убрано, чтобы освободить место для балласта.

Фото, видео: YouTube