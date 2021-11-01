Toyota представила новый кроссовер

Вероятно, он отобьет часть покупателей у популярного RAV4, но только не в России.

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В апреле этого года Toyota представила концепт нового кроссовера bZ4X, и теперь компания показала серийную версию этого автомобиля. Она будет выпускаться суббрендом Toyota — bZ (расшифровывается как «за пределами нуля». Всего в модельном ряду будет представлено семь электромобилей.

Электрический Toyota bZ4X сопоставим по размерам с RAV4 и будет предлагаться в двух версиях. Базовая получит один электродвигатель на передней оси мощностью 204 л.с. и 265 Нм. До 100 км/ч такой кроссовер сможет разгоняться за 8,4 секунды, а его максимальная скорость составит 160 км/ч.

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Полноприводный bZ4X получит два электродвигателя — по одному на каждой оси. Их суммарная мощность составит 218 л.с. и 336 Нм. Разгон до 100 км/ч у этой версии займет всего 7,7 секунды. Максимальная скорость будет такой же, как у переднеприводной версии.

Обе версии имеют аккумулятор емкостью 71,4 кВт·ч с водяным охлаждением. Благодаря этому переднеприводный вариант будет иметь запас хода до 450 километров.

В Toyota заявили, что за 10 лет эксплуатации батарея потеряет не более 10% емкости.

Фото: Toyota