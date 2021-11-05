Toyota представила кемпер за 2,27 млн рублей

Всего японский производитель выпустил четыре дома на колесах стоимостью до 3,26 млн рублей.

Материалы по теме Toyota представила новый кроссовер

На Международной выставке Caravan Show 2021 компания Toyota представила четыре отличных машины для путешествий, которые создавались в сотрудничестве с Tinkervan.

Самая большая из них — Proace Verso Camper. Автомобиль прекрасно подойдет семьям, которые любят отдых на природе. Он получил откидную крышу, вращающиеся сиденья, холодильник и съемный кухонный модуль, который можно выносить на улицу.

Материалы по теме Все Тойоты получат новую мультимедийную систему

Если вам не нужен такой большой кемпер, то можно присмотреться к модели Proace Mini Camper, который годится и для ежедневных поездок на работу и по магазинам. В нем есть съемная двухместная кровать, стол, который можно выносить на улицу, душ и электрический холодильник. В крыше спрятана выдвижная палатка.

Также были представлены кемпер Proace Verso Electric и Toyota Hilux Invincible, но о них мало что известно.

Стоимость Proace Verso Camper составляет от 39 699 евро, или 3,26 млн рублей. Дом на колесах Proace City Mini Camper стоит 27 547 евро, или около 2,27 млн рублей.

У Toyota появится еще один кроссовер — Frontlander.

«За рулем» теперь можно читать в Facebook .

Фото: Toyota