Toyota представила кемпер за 2,27 млн рублей — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Toyota представила кемпер за 2,27 млн рублей

Всего японский производитель выпустил четыре дома на колесах стоимостью до 3,26 млн рублей.

Материалы по теме
Toyota представила новый кроссовер

На Международной выставке Caravan Show 2021 компания Toyota представила четыре отличных машины для путешествий, которые создавались в сотрудничестве с Tinkervan.

Самая большая из них — Proace Verso Camper. Автомобиль прекрасно подойдет семьям, которые любят отдых на природе. Он получил откидную крышу, вращающиеся сиденья, холодильник и съемный кухонный модуль, который можно выносить на улицу.

Toyota представила кемпер за 2,27 млн рублей

Материалы по теме
Все Тойоты получат новую мультимедийную систему

Если вам не нужен такой большой кемпер, то можно присмотреться к модели Proace Mini Camper, который годится и для ежедневных поездок на работу и по магазинам. В нем есть съемная двухместная кровать, стол, который можно выносить на улицу, душ и электрический холодильник. В крыше спрятана выдвижная палатка.

Также были представлены кемпер Proace Verso Electric и Toyota Hilux Invincible, но о них мало что известно.

Toyota представила кемпер за 2,27 млн рублей

Стоимость Proace Verso Camper составляет от 39 699 евро, или 3,26 млн рублей. Дом на колесах Proace City Mini Camper стоит 27 547 евро, или около 2,27 млн рублей.

Toyota представила кемпер за 2,27 млн рублей

  • У Toyota появится еще один кроссовер — Frontlander.
  • «За рулем» теперь можно читать в Facebook.

Фото: Toyota

Toyota представила кемпер за 2,27 млн рублей

Всего японский производитель выпустил четыре дома на колесах стоимостью до 3,26 млн рублей.

Toyota представила кемпер за 2,27 млн рублей — фото 1289543Toyota представила кемпер за 2,27 млн рублей — фото 1289542Toyota представила кемпер за 2,27 млн рублей — фото 1289541Toyota представила кемпер за 2,27 млн рублей
Toyota представила кемпер за 2,27 млн рублей

Всего японский производитель выпустил четыре дома на колесах стоимостью до 3,26 млн рублей.

Toyota представила кемпер за 2,27 млн рублей — фото 1289543Toyota представила кемпер за 2,27 млн рублей — фото 1289541Toyota представила кемпер за 2,27 млн рублей — фото 1289542Toyota представила кемпер за 2,27 млн рублей
Наше новое видео
Kia Ceed SW: тест и обзор
Nissan Almera на вторичке: непроваренный кузов и ужасный автомат
Новый японский кроссовер: крутой! Но — дорогой

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров47
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...