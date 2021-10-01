Новая модель будет представлена на автосалоне в Гуанчжоу в ноябре и впоследствии может продаваться в России.

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Toyota опубликовала несколько тизеров нового кроссовера под названием Frontlander. Глядя на фотографии, несложно догадаться, что Frontlander — это версия Toyota Corolla Cross, но для китайского рынка. Стоит отметить, что новое название более удачное и не вызывает ассоциаций с популярным седаном, что не идет на пользу имиджу кроссовера.

На одном из тизеров видны светодиодные фары и решетка радиатора. Они заимствованы у Corolla Cross для японского рынка (есть также вариант автомобиля для рынка Северной Америки).

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Frontlander будет оснащаться как бензиновыми, так и гибридными силовыми агрегатами. Скорее всего, он получит 1,8-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель мощностью 140 л.с. и гибридную установку мощностью 122 л.с.

В России этот кроссовер тоже появится и должен заменить модель C-HR, которая при скромных размерах стоит дороже, чем Toyota RAV4, так как собирается не у нас.

Новинка же могла бы стоить в нашей стране около 1,8 млн рублей, и на нее был бы высокий спрос. Но пока планы Toyota в отношении нового кроссовера не до конца ясны.

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Фото: Toyota