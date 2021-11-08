Названы города с худшими дорогами

При этом учитывалась и работа дорожных служб, полиции, а также риск попасть в ДТП или пробку.

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Мнение людей о качестве дорог в России ухудшилось по сравнению с тем, которое было в начале 2021 года. Об этом говорится в совместном исследовании «Ингосстраха» и Финансового университета при Правительстве РФ. Опросы проводились в городах с населением более 250 тысяч человек.

Если в начале 2021 года 56% людей оценивали состояние дорог в своих городах как хорошее и скорее удовлетворительное, то сегодня этого мнения придерживается только 50% человек.

Опрошенные жители оценивали не только состояние дорожного покрытия, но и работу дорожной полиции и общественного транспорта, а также то, насколько высока вероятность попасть в пробку или ДТП. 100 баллов, что указывало бы на идеальные дороги, не набрал ни один город.

Процент людей, оценивших тот или иной параметр как «хорошо» и «скорее удовлетворительно», а вероятность попасть в пробку или аварию «высокой» и «очень высокой»

Период Состояние дорожного полотна Работа общественного транспорта Работа дорожной полиции Вероятность попасть в пробку Вероятность попасть в ДТП 1 кв. 2021 56% 79% 83% 63% 14% 3 кв. 2021 50% 72% 79% 67% 18%

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Лучшие дороги, по мнению местных жителей, — в Грозном, Белгороде, Саранске, Якутске, Магнитогорске, Владикавказе, Набережных челнах, Калуге, Махачкале и в Нижневартовске. Худшими же оказались дороги Смоленска, Рязани, Владивостока, Томска, Костромы, Брянска, Архангельска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Ярославля.

Вот полная отчетная таблица, в которой указаны основные причины недовольства жителей разных городов:

Город Индекс состояния дорожного хозяйства Основные причины недовольства населения состоянием дорожного хозяйства (в порядке убывания значимости) 1 2 3 Архангельск 56 Работа общественного транспорта Работа дорожной полиции Состояние дорожного полотна Астрахань 77 Состояние дорожного полотна Вероятность попасть в ДТП Работа дорожной полиции Барнаул 68 Состояние дорожного полотна Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Белгород 84 Вероятность попасть в ДТП Состояние дорожного полотна Работа дорожной полиции Брянск 56 Работа дорожной полиции Состояние дорожного полотна Работа общественного транспорта Владивосток 55 Состояние дорожного полотна Вероятность попасть в пробку Работа дорожной полиции Владикавказ 80 Работа общественного транспорта Работа дорожной полиции Состояние дорожного полотна Владимир 61 Работа дорожной полиции Состояние дорожного полотна Работа общественного транспорта Волгоград 61 Работа общественного транспорта Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Волжский 75 Состояние дорожного полотна Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Вологда 60 Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Состояние дорожного полотна Воронеж 69 Вероятность попасть в ДТП Работа общественного транспорта Работа дорожной полиции Грозный 88 Состояние дорожного полотна Работа общественного транспорта Работа дорожной полиции Екатеринбург 76 Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Работа общественного транспорта Иваново 61 Работа дорожной полиции Работа общественного транспорта Состояние дорожного полотна Ижевск 72 Состояние дорожного полотна Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Иркутск 67 Вероятность попасть в пробку Вероятность попасть в ДТП Работа дорожной полиции Йошкар-Ола 60 Состояние дорожного полотна Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Казань 68 Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Состояние дорожного полотна Калининград 69 Работа общественного транспорта Состояние дорожного полотна Работа дорожной полиции Калуга 79 Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Состояние дорожного полотна Кемерово 78 Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Состояние дорожного полотна Киров 62 Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Состояние дорожного полотна Кострома 55 Вероятность попасть в ДТП Работа общественного транспорта Работа дорожной полиции Краснодар 59 Работа дорожной полиции Состояние дорожного полотна Вероятность попасть в ДТП Красноярск 67 Работа дорожной полиции Работа общественного транспорта Вероятность попасть в ДТП Курган 75 Состояние дорожного полотна Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Курск 70 Работа общественного транспорта Вероятность попасть в ДТП Состояние дорожного полотна Липецк 75 Вероятность попасть в ДТП Работа дорожной полиции Состояние дорожного полотна Магнитогорск 81 Состояние дорожного полотна Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Махачкала 78 Состояние дорожного полотна Работа дорожной полиции Работа общественного транспорта Москва 69 Работа общественного транспорта Работа дорожной полиции Вероятность попасть в пробку Мурманск 63 Вероятность попасть в ДТП Работа дорожной полиции Работа общественного транспорта Набережные Челны 80 Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Состояние дорожного полотна Нижневартовск 78 Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Состояние дорожного полотна Нижний Новгород 62 Вероятность попасть в пробку Вероятность попасть в ДТП Работа общественного транспорта Нижний Тагил 74 Вероятность попасть в ДТП Работа дорожной полиции Состояние дорожного полотна Новокузнецк 75 Вероятность попасть в ДТП Работа общественного транспорта Вероятность попасть в пробку Новороссийск 66 Вероятность попасть в ДТП Работа дорожной полиции Вероятность попасть в пробку Новосибирск 71 Состояние дорожного полотна Вероятность попасть в пробку Вероятность попасть в ДТП Омск 61 Работа дорожной полиции Работа общественного транспорта Состояние дорожного полотна Орёл 60 Вероятность попасть в ДТП Работа общественного транспорта Работа дорожной полиции Оренбург 72 Работа дорожной полиции Состояние дорожного полотна Вероятность попасть в ДТП Пенза 70 Работа дорожной полиции Состояние дорожного полотна Вероятность попасть в ДТП Пермь 67 Работа дорожной полиции Работа общественного транспорта Вероятность попасть в ДТП Петрозаводск 57 Вероятность попасть в ДТП Работа дорожной полиции Состояние дорожного полотна Ростов-на-Дону 66 Состояние дорожного полотна Вероятность попасть в ДТП Работа общественного транспорта Рязань 54 Работа дорожной полиции Вероятность попасть в пробку Вероятность попасть в ДТП Самара 63 Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Состояние дорожного полотна Санкт-Петербург 57 Вероятность попасть в пробку Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Саранск 82 Вероятность попасть в ДТП Работа дорожной полиции Состояние дорожного полотна Саратов 69 Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Работа общественного транспорта Севастополь 63 Работа дорожной полиции Вероятность попасть в пробку Вероятность попасть в ДТП Симферополь 61 Состояние дорожного полотна Работа общественного транспорта Работа дорожной полиции Смоленск 53 Состояние дорожного полотна Работа общественного транспорта Работа дорожной полиции Сочи 65 Вероятность попасть в пробку Вероятность попасть в ДТП Состояние дорожного полотна Ставрополь 78 Работа общественного транспорта Состояние дорожного полотна Работа дорожной полиции Стерлитамак 71 Состояние дорожного полотна Работа общественного транспорта Работа дорожной полиции Сургут 73 Состояние дорожного полотна Вероятность попасть в ДТП Работа дорожной полиции Тамбов 66 Состояние дорожного полотна Работа дорожной полиции Работа общественного транспорта Тверь 66 Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Вероятность попасть в пробку Тольятти 75 Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Вероятность попасть в пробку Томск 55 Вероятность попасть в пробку Состояние дорожного полотна Работа дорожной полиции Тула 68 Работа дорожной полиции Состояние дорожного полотна Вероятность попасть в ДТП Тюмень 69 Работа общественного транспорта Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Улан-Удэ 59 Вероятность попасть в пробку Состояние дорожного полотна Вероятность попасть в ДТП Ульяновск 62 Работа дорожной полиции Вероятность попасть в ДТП Работа общественного транспорта Уфа 72 Состояние дорожного полотна Вероятность попасть в ДТП Работа дорожной полиции Хабаровск 65 Состояние дорожного полотна Вероятность попасть в ДТП Работа дорожной полиции Чебоксары 62 Состояние дорожного полотна Работа дорожной полиции Работа общественного транспорта Челябинск 63 Работа дорожной полиции Работа общественного транспорта Состояние дорожного полотна Череповец 61 Вероятность попасть в ДТП Работа дорожной полиции Состояние дорожного полотна Чита 71 Состояние дорожного полотна Вероятность попасть в ДТП Работа общественного транспорта Якутск 82 Состояние дорожного полотна Работа общественного транспорта Вероятность попасть в ДТП Ярославль 57 Состояние дорожного полотна Работа дорожной полиции Работа общественного транспорта

Помощник президента допустил введение платных дорог по всей стране и объяснил, почему это произойдет.

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Фото: Depositphotos