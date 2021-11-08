Названы города с худшими дорогами

Мнение людей о качестве дорог в России ухудшилось по сравнению с тем, которое было в начале 2021 года. Об этом говорится в совместном исследовании «Ингосстраха» и Финансового университета при Правительстве РФ. Опросы проводились в городах с населением более 250 тысяч человек.
Если в начале 2021 года 56% людей оценивали состояние дорог в своих городах как хорошее и скорее удовлетворительное, то сегодня этого мнения придерживается только 50% человек.
Опрошенные жители оценивали не только состояние дорожного покрытия, но и работу дорожной полиции и общественного транспорта, а также то, насколько высока вероятность попасть в пробку или ДТП. 100 баллов, что указывало бы на идеальные дороги, не набрал ни один город.
Процент людей, оценивших тот или иной параметр как «хорошо» и «скорее удовлетворительно», а вероятность попасть в пробку или аварию «высокой» и «очень высокой»
|
Период
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа общественного транспорта
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в пробку
|
Вероятность попасть в ДТП
|
1 кв. 2021
|
56%
|
79%
|
83%
|
63%
|
14%
|
3 кв. 2021
|
50%
|
72%
|
79%
|
67%
|
18%
Лучшие дороги, по мнению местных жителей, — в Грозном, Белгороде, Саранске, Якутске, Магнитогорске, Владикавказе, Набережных челнах, Калуге, Махачкале и в Нижневартовске. Худшими же оказались дороги Смоленска, Рязани, Владивостока, Томска, Костромы, Брянска, Архангельска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Ярославля.
Вот полная отчетная таблица, в которой указаны основные причины недовольства жителей разных городов:
|
Город
|
Индекс состояния дорожного хозяйства
|
Основные причины недовольства населения состоянием дорожного хозяйства (в порядке убывания значимости)
|
1
|
2
|
3
|
Архангельск
|
56
|
Работа общественного транспорта
|
Работа дорожной полиции
|
Состояние дорожного полотна
|
Астрахань
|
77
|
Состояние дорожного полотна
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа дорожной полиции
|
Барнаул
|
68
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Белгород
|
84
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа дорожной полиции
|
Брянск
|
56
|
Работа дорожной полиции
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа общественного транспорта
|
Владивосток
|
55
|
Состояние дорожного полотна
|
Вероятность попасть в пробку
|
Работа дорожной полиции
|
Владикавказ
|
80
|
Работа общественного транспорта
|
Работа дорожной полиции
|
Состояние дорожного полотна
|
Владимир
|
61
|
Работа дорожной полиции
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа общественного транспорта
|
Волгоград
|
61
|
Работа общественного транспорта
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Волжский
|
75
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Вологда
|
60
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Состояние дорожного полотна
|
Воронеж
|
69
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа общественного транспорта
|
Работа дорожной полиции
|
Грозный
|
88
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа общественного транспорта
|
Работа дорожной полиции
|
Екатеринбург
|
76
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа общественного транспорта
|
Иваново
|
61
|
Работа дорожной полиции
|
Работа общественного транспорта
|
Состояние дорожного полотна
|
Ижевск
|
72
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Иркутск
|
67
|
Вероятность попасть в пробку
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа дорожной полиции
|
Йошкар-Ола
|
60
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Казань
|
68
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Состояние дорожного полотна
|
Калининград
|
69
|
Работа общественного транспорта
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа дорожной полиции
|
Калуга
|
79
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Состояние дорожного полотна
|
Кемерово
|
78
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Состояние дорожного полотна
|
Киров
|
62
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Состояние дорожного полотна
|
Кострома
|
55
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа общественного транспорта
|
Работа дорожной полиции
|
Краснодар
|
59
|
Работа дорожной полиции
|
Состояние дорожного полотна
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Красноярск
|
67
|
Работа дорожной полиции
|
Работа общественного транспорта
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Курган
|
75
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Курск
|
70
|
Работа общественного транспорта
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Состояние дорожного полотна
|
Липецк
|
75
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа дорожной полиции
|
Состояние дорожного полотна
|
Магнитогорск
|
81
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Махачкала
|
78
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа дорожной полиции
|
Работа общественного транспорта
|
Москва
|
69
|
Работа общественного транспорта
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в пробку
|
Мурманск
|
63
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа дорожной полиции
|
Работа общественного транспорта
|
Набережные Челны
|
80
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Состояние дорожного полотна
|
Нижневартовск
|
78
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Состояние дорожного полотна
|
Нижний Новгород
|
62
|
Вероятность попасть в пробку
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа общественного транспорта
|
Нижний Тагил
|
74
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа дорожной полиции
|
Состояние дорожного полотна
|
Новокузнецк
|
75
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа общественного транспорта
|
Вероятность попасть в пробку
|
Новороссийск
|
66
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в пробку
|
Новосибирск
|
71
|
Состояние дорожного полотна
|
Вероятность попасть в пробку
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Омск
|
61
|
Работа дорожной полиции
|
Работа общественного транспорта
|
Состояние дорожного полотна
|
Орёл
|
60
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа общественного транспорта
|
Работа дорожной полиции
|
Оренбург
|
72
|
Работа дорожной полиции
|
Состояние дорожного полотна
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Пенза
|
70
|
Работа дорожной полиции
|
Состояние дорожного полотна
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Пермь
|
67
|
Работа дорожной полиции
|
Работа общественного транспорта
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Петрозаводск
|
57
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа дорожной полиции
|
Состояние дорожного полотна
|
Ростов-на-Дону
|
66
|
Состояние дорожного полотна
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа общественного транспорта
|
Рязань
|
54
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в пробку
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Самара
|
63
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Состояние дорожного полотна
|
Санкт-Петербург
|
57
|
Вероятность попасть в пробку
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Саранск
|
82
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа дорожной полиции
|
Состояние дорожного полотна
|
Саратов
|
69
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа общественного транспорта
|
Севастополь
|
63
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в пробку
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Симферополь
|
61
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа общественного транспорта
|
Работа дорожной полиции
|
Смоленск
|
53
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа общественного транспорта
|
Работа дорожной полиции
|
Сочи
|
65
|
Вероятность попасть в пробку
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Состояние дорожного полотна
|
Ставрополь
|
78
|
Работа общественного транспорта
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа дорожной полиции
|
Стерлитамак
|
71
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа общественного транспорта
|
Работа дорожной полиции
|
Сургут
|
73
|
Состояние дорожного полотна
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа дорожной полиции
|
Тамбов
|
66
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа дорожной полиции
|
Работа общественного транспорта
|
Тверь
|
66
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Вероятность попасть в пробку
|
Тольятти
|
75
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Вероятность попасть в пробку
|
Томск
|
55
|
Вероятность попасть в пробку
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа дорожной полиции
|
Тула
|
68
|
Работа дорожной полиции
|
Состояние дорожного полотна
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Тюмень
|
69
|
Работа общественного транспорта
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Улан-Удэ
|
59
|
Вероятность попасть в пробку
|
Состояние дорожного полотна
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Ульяновск
|
62
|
Работа дорожной полиции
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа общественного транспорта
|
Уфа
|
72
|
Состояние дорожного полотна
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа дорожной полиции
|
Хабаровск
|
65
|
Состояние дорожного полотна
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа дорожной полиции
|
Чебоксары
|
62
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа дорожной полиции
|
Работа общественного транспорта
|
Челябинск
|
63
|
Работа дорожной полиции
|
Работа общественного транспорта
|
Состояние дорожного полотна
|
Череповец
|
61
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа дорожной полиции
|
Состояние дорожного полотна
|
Чита
|
71
|
Состояние дорожного полотна
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Работа общественного транспорта
|
Якутск
|
82
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа общественного транспорта
|
Вероятность попасть в ДТП
|
Ярославль
|
57
|
Состояние дорожного полотна
|
Работа дорожной полиции
|
Работа общественного транспорта
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Фото: Depositphotos