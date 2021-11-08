Сегодняшний день, 8 ноября, стал последним теплым днем в Центральной России. Завтра будет зима.

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На этой неделе в Московской области начнутся снегопады, а на дорогах появится гололед. Уже 9 ноября следует ожидать первых заморозков: по ночам прогнозируются четырехградусные морозы, а 10 ноября плюсовой температуры не будет даже днем.

Эксперты рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на автомобиле: первые дни гололедицы всегда сопровождаются ростом количества аварий.

, ведущий сотрудник центра «Фобос»:

— На предстоящей неделе погода в Центральной России поменяет статус с «глубокая осень» на «предзимье». Начало недели стартует с теплого сектора атлантического циклона с характерной пасмурной, дождливой и ветреной погодой, но с температурным фоном на 4 градуса выше нормы. Вторник станет настоящим испытанием для дорожных служб и бедствием для автомобилистов и пешеходов. Дело в том, что в регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными осадками ливневого характера. При этом ночью при температуре 0…+5°C будут преимущественно дожди, а к 6:00 они сменятся зарядами снега с ухудшением видимости, которая продолжится до середины дня. В результате появится временный снежный покров толщиной около 1 см.

Днем похолодает до 0°C, а вечером ударят заморозки, из-за чего снежно-водяная «каша» замерзнет, образуется сильная гололедица. При плотном нордическом ветре с порывами 12–17 м/с будет казаться, что на улице не 0, а —5…-7°C, что больше соответствует декабрьским параметрам.

Как вести себя за рулем во время первого снега, читайте здесь.

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Фото: Jodie Walton / Unsplash, Facebook