Volkswagen готов удивлять Россию: подробности о новом кроссовере

Модель ID.5 полностью электрическая, но в компании не исключают появление таких машин у нас — в обозримом будущем.

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Компания Volkswagen объявила о выходе на рынок своего первого электрического купе-кроссовера Volkswagen ID.5. Модель займет ключевое место в семействе ID, в рамках которого будет продаваться несколько электромобилей разных классов. Кроссовер примкнул к уже выпускающимся моделям ID.3 и ID.4. Производитель представил сразу две модификации: базовую ID.5 и спортивную ID.5 GTX с полным приводом, реализуемым за счет двух электромоторов.

Пока внятные перспективы для кроссоверов ID.5 прописаны лишь в отношении Европы, однако в российском офисе компании, отвечая на вопрос «За рулем» о перспективах подобных машин в России, дали понять, что хотели бы вывести такую модель и на отечественный рынок.

Габаритная длина кроссовера — 4599 мм, то есть ID.5 на 113 мм длиннее Тигуана

«В данный момент речь идет о мировой премьере ID.5, однако мы внимательно изучаем спрос на электрические автомобили в России и освещаем все новинки и все технологии марки Volkswagen. Мы видим, что в больших городах есть интерес к нашим электромобилям, вопрос лишь в массовости этого интереса, а также в готовности инфраструктуры. Вывод электрических автомобилей марки Volkswagen на российский рынок — это лишь вопрос времени», — отметил PR-директор Volkswagen в России Андрей Гордасевич.

По заявлению производителя, кроссоверы ID.5 отличаются выразительным дизайном, большим запасом хода и программным обеспечением ID. 3.0, которое способствует повышению эффективности зарядки и голосового управления.

Кстати, в сентябре европейским бестселлером впервые стал электромобиль.

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Фото: Volkswagen