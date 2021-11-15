Известно, сколько россиян довольны качеством наших дорог

Средняя оценка состояния дорог составила 3,3 балла.

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На «пятерку» качество дорог в России оценили 11% россиян (по 5-балльной шкале). Это показали результаты опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, на которое ссылается ТАСС. Исследование проводили в период с 26 октября по 8 ноября 2021 года среди 4771 российского соискателя.

38% поставили дорогам четыре балла, 31% — тройку, 14% — двойку, 6% — единицу. Средняя оценка качества российских дорог — всего 3,3 балла. К высокой оценке качества дорог более склонны представители профессиональных сфер «Наука, образование», «Автомобильный бизнес» и «Искусство, развлечения, медиа», низкие баллы чаще прочих ставят в сфере «Госслужба, НКО».

86% россиян, оценивших качество дорог на двойку и единицу, тем не менее, не подавали жалобы в соответствующие органы. Те, кто все-таки пытался повлиять на ситуацию, как правило, представляют сферы «Высший менеджмент» (28% подавали жалобы), «Строительство, недвижимость» (24%) и «Юристы» (21%).

Дороги в регионах

В целом 63% респондентов отмечают, что за последние 3–5 лет качество дорог в стране изменилось в лучшую сторону, только 15% говорят об обратном. Чаще всех об улучшении дорог отзываются в:

Республике Крым (92%)

Тюменской области (84%)

Республике Татарстан (81%)

Пермском крае (78%)

Тульской области (77%).

Наоборот, на ухудшение качества дорог сетуют в Новосибирской области (45%), Ярославской области (37%) и Ростовской области (36%).

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Больше всего дорогами в своем регионе довольны жители Тюменской области — они поставили 4,1 балла. На втором месте Республика Татарстан (3,9 балла), на третьем — Москва (3,8). Также в целом удовлетворены качеством дорог жители Санкт-Петербурга (3,5), Московской области и Краснодарского края (по 3,4 балла). Худшие дороги, по мнению участников опроса, в Новосибирской (2,3), Иркутской (2,4) и Ярославской (2,5) областях.

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