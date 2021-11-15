Hummer возвращается в армию — журнал За рулем

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Hummer возвращается в армию

Подразделение GM Defense работает над специальной версией электрического внедорожника для военных.

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В беседе с CNBC президент GM Defense Стив Дюмон подтвердил планы по созданию «электрического легкого разведывательного автомобиля» (eLRV) на базе GMC Hummer EV.

Он заявил, что автомобиль «создается с нуля», но готовая модель будет использовать электродвигатели и аккумуляторную батарею гражданского автомобиля. То есть в остальном внедорожник будет уникальным.

Машина создается в полном соответствии с военными спецификациями. Не исключено, что разработка станет вестись аналогично тому, как создавался Infantry Squad Vehicle (на базе гражданского пикапа Chevrolet Colorado ZR2).

Hummer возвращается в армию

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Если все пойдет по плану, то первые прототипы eLRV появятся уже в следующем году. Однако дело может затянуться, так как американские военные только присматриваются к электромобилям, и для этих машин еще нет отдельных спецификаций.

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс недавно посетила технический центр GM Warren и заявила, что требования для военного автопарка электромобилей обязательно появятся, но не так быстро, так как это сложный вопрос, требующий всестороннего рассмотрения.

Фото: GM

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