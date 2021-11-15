Hummer возвращается в армию

Подразделение GM Defense работает над специальной версией электрического внедорожника для военных.

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В беседе с CNBC президент GM Defense Стив Дюмон подтвердил планы по созданию «электрического легкого разведывательного автомобиля» (eLRV) на базе GMC Hummer EV.

Он заявил, что автомобиль «создается с нуля», но готовая модель будет использовать электродвигатели и аккумуляторную батарею гражданского автомобиля. То есть в остальном внедорожник будет уникальным.

Машина создается в полном соответствии с военными спецификациями. Не исключено, что разработка станет вестись аналогично тому, как создавался Infantry Squad Vehicle (на базе гражданского пикапа Chevrolet Colorado ZR2).

Если все пойдет по плану, то первые прототипы eLRV появятся уже в следующем году. Однако дело может затянуться, так как американские военные только присматриваются к электромобилям, и для этих машин еще нет отдельных спецификаций.

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс недавно посетила технический центр GM Warren и заявила, что требования для военного автопарка электромобилей обязательно появятся, но не так быстро, так как это сложный вопрос, требующий всестороннего рассмотрения.

А вот какие суммы денег тратятся Армией США на военные автомобили.

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Фото: GM