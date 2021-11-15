В России появится еще одна платная дорога

Она будет дублировать одну из самых загруженных трасс, а ее длина составит чуть более 36 км.

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Новая платная дорога будет строиться в Подмосковье и станет дублером Егорьевского шоссе. Новая трасса должна появиться в 2026 году и протянется от Люберец до ЦКАД, не заходя ни в один населенный пункт.

Стоимость проезда, как планируется, составит около 12 рублей за километр для мотоциклов и легковых автомобилей и от 18 до 48 рублей для грузовиков. Таким образом, как пишет «Коммерсантъ», 36-километровая поездка обойдется в суммы от 436 до 1744 рублей.

Проехать же это расстояние можно будет минут за 20, тогда как сегодня в пятничные часы пик, когда люди выезжают на дачи, от Люберец до ЦКАД можно простоять в пробках более часа. Они тянутся буквально на всем протяжении Егорьевского шоссе: в Томилино, Красково и Малаховке, перед поворотом на Родники и далее. Скорость же практически везде ограничена 50 км/ч.

В обратном направлении самые существенные дорожные заторы на Егорьевском шоссе тянутся от ЦКАД до поворота на Раменское, от поворота на Хрипань до поворота на Капустино (в Электроугли) и от поворота на Родники до Малаховки и Красково.

Новая 36,3-километровая платная трасса, строительство которой будет вестись с 2023 по 2026 годы, обойдется, по предварительным оценкам, в 60 млрд рублей.

Фото: Александр Щербак/ТАСС