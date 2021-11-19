Синоптики ожидают снежный апокалипсис: такого не было 70 лет

У природы, как известно, нет плохой погоды. Зато бывает такая, что доставляет массу неудобств автомобилистам. Ее мы и ожидаем в эти выходные.

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В субботу в столичном регионе из-за циклона пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Согласно прогнозу центра погоды «Фобос», в Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков. Это будет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года, который с высокой вероятностью станет рекордным, начнет формироваться устойчивый снежный покров. Кроме того, москвичей ждут штормовой ветер и сильное понижение атмосферного давления: оно составит порядка 720 миллиметров ртутного столба.

Столичные коммунальщики уже в курсе: по поручению заммэра Москвы Петра Бирюкова, на 139 автомобильных базах городских служб во всех административных округах проходят смотры готовности дорожно-уборочной и коммунальной техники к работе в снегопады.

В свою очередь, ГИБДД Москвы в Телеграм-канале обратилась к автомобилистам и призвала их быть аккуратнее на дороге, не спешить, контролировать управляемость автомобиля и свои действия.

Основных рекомендаций всего три:

увеличивайте дистанцию до впереди идущего транспорта

снижайте скорость

заранее выбирайте нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах, а для этого удобнее использовать навигацию.

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Но лучше всего в этот день вообще воздержаться от поездок на личном автомобиле.

Пешеходам советуют не спешить при переходе улицы, делать это только на разрешающий сигнал светофора, а на нерегулируемых переходах — только убедившись в своей безопасности.

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