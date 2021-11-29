Nissan готовит 23 новые модели — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Nissan готовит 23 новые модели

Двадцать из них будут выпущены в ближайшие пять лет. Также мы увидим четыре новых концепта.

Материалы по теме
Nissan X-Trail получил новый двигатель

В Nissan решили ускорить создание новых моделей, и до 2030 года компания выпустит 23 новинки, из которых 15 будут полностью электрическими. К 2050 году Nissan хочет стать углеродно-нейтральной, а значит все новинки будут электрифицированы, а локомотивом станет гибридная технология e-POWER.

«С Nissan Ambition 2030 мы вступим в новую эру электрификации, передовых технологий и реализации новых возможностей для бизнеса. Мы хотим превратить Nissan в компанию, которая нужна клиентам и обществу», — заявил генеральный директор Nissan Макото Учида.

Nissan готовит 23 новые модели

Материалы по теме
Эпидемия, о которой не принято говоритьОгромный штраф для пассажира — коснется каждого!Опасность, которая грозит каждому водителю

Чтобы задуманное не осталось только на бумаге, Nissan продолжит работать над литий-ионными аккумуляторами и внедрять безкобальтовые технологии, что снизит затраты на аккумуляторы на 65% уже к 2028 году. В эти же сроки появится электромобиль с твердотельными аккумуляторами, стоимость которых составит около 75 долларов за 1 кВт·ч.

Во время презентации плана компании Ambition 2030 были представлены изображения четырех электрических концептов: Nissan ChillOut, Nissan MaxOut, Nissan SurfOut и Nissan HangOut.

Nissan готовит 23 новые моделиNissan Chill-Out Concept
Nissan Chill-Out Concept

Nissan готовит 23 новые моделиNissan Hang-Out Concept
Nissan Hang-Out Concept

Nissan готовит 23 новые моделиNissan Max-Out Concept
Nissan Max-Out Concept

Nissan готовит 23 новые моделиNissan Surf-Out Concept
Nissan Surf-Out Concept

Фото: Nissan

Nissan готовит 23 новые модели

Двадцать из них будут выпущены в ближайшие пять лет. Также мы увидим четыре новых концепта.

Nissan готовит 23 новые модели — фото 1296763Nissan готовит 23 новые модели — фото 1296762Nissan готовит 23 новые модели — фото 1296761Nissan готовит 23 новые модели — фото 1296760Nissan готовит 23 новые модели — фото 1296764Nissan готовит 23 новые модели
Nissan готовит 23 новые модели

Двадцать из них будут выпущены в ближайшие пять лет. Также мы увидим четыре новых концепта.

Nissan готовит 23 новые модели — фото 1296760Nissan готовит 23 новые модели — фото 1296761Nissan готовит 23 новые модели — фото 1296762Nissan готовит 23 новые модели — фото 1296763Nissan готовит 23 новые модели — фото 1296764Nissan готовит 23 новые модели
Наше новое видео
Haval Jolion с полным приводом: 900 км и первый Check engine
VW Transporter: в нем правда нечему ломаться? Почти!
Новая Vesta против 7-летнего BMW: чей салон круче?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров409Количество комментариев1
Оцените материал
0:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...