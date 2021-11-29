Nissan готовит 23 новые модели

В Nissan решили ускорить создание новых моделей, и до 2030 года компания выпустит 23 новинки, из которых 15 будут полностью электрическими. К 2050 году Nissan хочет стать углеродно-нейтральной, а значит все новинки будут электрифицированы, а локомотивом станет гибридная технология e-POWER.
«С Nissan Ambition 2030 мы вступим в новую эру электрификации, передовых технологий и реализации новых возможностей для бизнеса. Мы хотим превратить Nissan в компанию, которая нужна клиентам и обществу», — заявил генеральный директор Nissan Макото Учида.
Чтобы задуманное не осталось только на бумаге, Nissan продолжит работать над литий-ионными аккумуляторами и внедрять безкобальтовые технологии, что снизит затраты на аккумуляторы на 65% уже к 2028 году. В эти же сроки появится электромобиль с твердотельными аккумуляторами, стоимость которых составит около 75 долларов за 1 кВт·ч.
Во время презентации плана компании Ambition 2030 были представлены изображения четырех электрических концептов: Nissan Chill—Out, Nissan Max—Out, Nissan Surf—Out и Nissan Hang—Out.
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Фото: Nissan