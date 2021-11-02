В США начали выпускать Nissan Pathfinder для России

Первые экземпляры внедорожника нового поколения поступят в дилерские центры в начале 2022 года.

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В ноябре на заводе Nissan в Смирне (штат Теннесси, США) стартовало производство Nissan Pathfinder нового поколения, предназначенного для продажи в России. Двигатель для автомобиля производят на заводе двигателей Nissan в Дэчерде.

Расширение модельного ряда компании в России за счет нового Nissan Pathfinder — это часть плана Nissan NEXT, объявленного в прошлом году. Первые автомобили поступят в салоны российских дилеров Nissan в начале 2022 года, как и на рынки Белоруссии и Казахстана.

У нового Pathfinder оригинальный рельефный, полностью переработанный дизайн и обновленный интерьер.

Nissan Pathfinder в России представят в четырех комплектациях. Уже в «базе» будут доступны: система интеллектуального полного привода, 7-позиционный селектор режимов вождения, 7 подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, электроподогревы лобового стекла, руля и сидений, система NissanConnect Services и многое другое.

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Двигатель остался прежним: 3,5-литровый V6 VQ35, он сочетается с новым 9-диапазонным автоматом, обеспечивая плавное и быстрое переключение. У автомобиля новая интеллектуальная система полного привода с 7-позиционным селектором.

Автомобиль предложат в восьмиместной или семиместной компоновке — с капитанскими креслами и портативной консолью между ними.

В автомобиле новый проекционный дисплей диагональю 10,8 дюймов, электронная приборная панель 12,3 дюйма, система автономного вождения ProPILOT Assist и комплекс систем безопасности Nissan Safety Shield 360.

В зависимости от комплектации новый Nissan Pathfinder может быть двухцветным, иметь панорамную крышу с люком, салонное зеркало с проекцией с камеры заднего вида, беспроводную зарядку для телефона, премиальную аудиосистему BOSE с 11 динамиками и многое другое.

Напомним, в России Pathfinder предыдущего поколения выпускали на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Известно, что стоимость нового Nissan Pathfinder для рынка США — от 33 410 долларов или, в переводе на российские деньги, от 2,4 млн рублей, Сколько за него попросят у нас, узнаем чуть позже.

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Фото: Nissan