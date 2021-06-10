Объявлены цены на новый Nissan Pathfinder

Автомобиль вернется в Россию в ближайшее время, а его стоимость может оказаться почти такой же, как у Nissan Murano.

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Стоимость нового Nissan Pathfinder, который будет продаваться и в России, была озвучена для рынка США — от 33 410 долларов или, в переводе на российские деньги, от 2,4 млн рублей. Для сравнения, Nissan Murano стоит в США чуть дешевле — от 32 810 долларов (2,37 млн рублей). В России такой же Murano продается по цене от 2 949 000 рублей. Следовательно, новый Nissan Pathfinder в России будет продаваться по цене примерно от 3,2 млн рублей.

Американские СМИ отмечают, что новинка стала дороже предшественника на 1430 долларов (примерно 100 тысяч рублей), но у нее появилось немало систем безопасности: система экстренного торможении при движении как вперед, так и назад, система удержания в полосе с функцией мониторинга слепых зон, адаптивный круиз-контроль и ряд других.

Оснащается внедорожник 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 284 л..с. (на американском рынке). В России мощность этого двигателя, который устанавливается и на Murano, снижена до 249 л.с. Мотор работает в паре с 9-ступенчатым автоматом. Отмечается, что шасси автомобиля стало прочнее — его рама сделана из высокопрочной стали и жестче на 50%. В результате автомобиль способен буксировать прицепы массой до 2,7 тонны.

В топовой комплектации новый Pathfinder стоит в США 48 090 долларов или почти 3,5 млн рублей. В России цена такого внедорожника должна составить около 4 млн рублей.

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Фото: Nissan