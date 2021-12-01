Ночь, снегопад, пробка: это вдохновило музыкантов на песню — журнал За рулем

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Ночь, снегопад, пробка: это вдохновило музыкантов на песню

Пятеро веселых французов не стали отчаиваться, и в результате получился настоящий зимний хит.

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Во Франции заблокированные на трассе музыканты смонтировали клип под названием Tempête de neige («Снежная буря»), в котором рассказали о своих злоключениях. Тема сейчас для всех настолько актуальная, что ролик на YouТube за два дня набрал более 300 тысяч просмотров.

Снег стал неожиданностью для многих автомобилистов, застрявших на трассе A89 в воскресенье, 28 ноября. Но не всех это опечалило, некоторых путешественников неудобство вдохновило на создание музыкального произведения.

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«Мы все время находимся в поисках новых сюжетов для песен. Такой еще не было? Так давайте ее создадим! Мы сделали всё в автобусе: запись, музыку, текст песни. Это действительно началось вот так. Хотели донести мысль, что в сложных ситуациях, вместо того чтобы отчаиваться, можно и посмеяться», — рассказал France Info один из исполнителей, Дэвид Анри.

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Как сообщают местные СМИ, из-за обилия выпавшего за ночь с воскресенья на понедельник снега на автомагистрали A89 возле Тьера в Пюи-де-Дом пробка растянулась на 20 км.

200 автомобилистов оказались в затруднительном положении и были вынуждены провести несколько часов в своих машинах, прежде чем специальные службы эвакуировали их и перенаправили в теплые помещения, расположенные в этом районе.

Фото: Depositphotos

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