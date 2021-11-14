Видео: как почистить обледеневшее стекло. Так не делайте!

Досадные зимние проблемы можно воспринимать с юмором.

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Многим автомобилистам знакомо чувство досады, когда ехать надо срочно, а ветровое стекло покрыто толстой коркой льда, которая не поддается никакому скребку.

Приходится набираться терпения и хорошо прогревать автомобиль.

Но умельцы из «Гаража 54» решили сделать чудо-дворники из подручных средств.

В ход пошли металлическая мягкая слесарная щетка, стальная жесткая щетка, напильник, пила по дереву и кусок профиля с вмонтированными в него саморезами. Понятно, что все это абсолютно недопустимые для чистки стекла предметы, но интересно, какая из щеток в итоге победит?

Спойлер — ничего не вышло, прижимной силы дворника, увы, не хватило. Пришлось идти проверенным путем. Смотрите видео, но предупреждаем, этот способ также абсолютно не допустим. Повезло, что стекло не треснуло.

Из комментариев пользователей:

Боевое Zубило: «Да, старый добрый метод это конечно хорошо, но это сколько ж за зиму, надо менять лобашей?:)».

Алексей Сахаров: «Я сразу подумал, что победит Чайник :)»

SemNikit: «Надо было добавить информацию о том, как увеличить прижимную силу дворников».

MishkinySkazki SB: «Давайте дворники огнеметы! И чтоб в конце видео машина сгорела, типа случайно))».

Проводили парни из «Гаража 54 и кулинарный эксперимент, только он тоже не вполне удался.

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Видео: YouTube