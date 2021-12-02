Nissan сделала машину для космоса

Компания Nissan Motor Co., Ltd. представила прототип лунохода, который вскоре должен заняться освоением космоса.
Это один из лучших внедорожников в мире, способный ездить по порошкообразной, скалистой и неровной поверхности, да еще и в безвоздушном пространстве. При этом он тратит очень мало энергии, технология эта была взята у серийных электромобилей Nissan. У них же была позаимствована технология управления полным приводом e-4ORCE, что и сделало аппарат грозным вездеходом — колеса управляются независимо друг от друга.
Конечно же, технология e-4ORCE была усовершенствована. При движении по песку колеса часто зарываются, и, чтобы этого не происходило, Nissan разработала систему контроля тягового усилия, что устранило пробуксовки.
«Проводя исследования совместно с компанией Nissan, обладающей опытом в области электромобилестроения, мы надеемся применить наши результаты для разработки луноходов с более высокими эксплуатационными характеристиками», — говорит директор Инновационного центр JAXA по исследованию космоса Иккох Фунаки.
Nissan, в свою очередь, планирует внедрить новые лунные разработки в свои автомобили.
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Фото: Nissan