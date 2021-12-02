Nissan сделала машину для космоса — журнал За рулем

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Nissan сделала машину для космоса

Разработка новинки велась совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований.

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Компания Nissan Motor Co., Ltd. представила прототип лунохода, который вскоре должен заняться освоением космоса.

Это один из лучших внедорожников в мире, способный ездить по порошкообразной, скалистой и неровной поверхности, да еще и в безвоздушном пространстве. При этом он тратит очень мало энергии, технология эта была взята у серийных электромобилей Nissan. У них же была позаимствована технология управления полным приводом e-4ORCE, что и сделало аппарат грозным вездеходом — колеса управляются независимо друг от друга.

Nissan сделала машину для космоса

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Конечно же, технология e-4ORCE была усовершенствована. При движении по песку колеса часто зарываются, и, чтобы этого не происходило, Nissan разработала систему контроля тягового усилия, что устранило пробуксовки.

Nissan сделала машину для космоса

«Проводя исследования совместно с компанией Nissan, обладающей опытом в области электромобилестроения, мы надеемся применить наши результаты для разработки луноходов с более высокими эксплуатационными характеристиками», — говорит директор Инновационного центр JAXA по исследованию космоса Иккох Фунаки.

Nissan сделала машину для космоса

Nissan, в свою очередь, планирует внедрить новые лунные разработки в свои автомобили.

Фото: Nissan

Nissan сделала машину для космоса

Разработка новинки велась совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований.

Nissan сделала машину для космоса — фото 1297607Nissan сделала машину для космоса — фото 1297606Nissan сделала машину для космоса — фото 1297604Nissan сделала машину для космоса
Nissan сделала машину для космоса

Разработка новинки велась совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований.

Nissan сделала машину для космоса — фото 1297607Nissan сделала машину для космоса — фото 1297604Nissan сделала машину для космоса — фото 1297606Nissan сделала машину для космоса
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