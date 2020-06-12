Toyota запатентовала в России луноход

Машина полетит покорять Луну в 2030 году. Возможно, на российской ракете.

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Японская компания Toyota зарегистрировала в российском патентном ведомстве шестиколесное транспортное средство. Соответствующий документ был опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности (Роспатент). Заявка была подана еще 3 сентября 2019 года, а опубликована спустя девять месяцев, 11 июня 2020 года.

В патенте транспортное средство именуется автомобилем, но во внешнем виде безошибочно указывается лунный ровер, который Toyota и агентство JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) анонсировали в марте 2019 года. Машина является частью программы по запуску человека на Луну. По меркам земного транспорта луноход довольно крупный: он имеет примерно 6 метров в длину, 5 метров в ширину и 3,7 метров в высоту.

Детище Toyota и JAXA сможет перевозить двух человек на расстояние до 10 000 километров, питаясь электроэнергией от топливных элементов и солнечных батарей. В распоряжении экипажа будет около 13 кубометров пространства. Луноход будет герметичным — путешественники по Луне смогут находиться в транспорте без скафандров.

На 2020 год запланировано изготовление прототипа, а следующие несколько лет уйдут на постройку и доработку еще нескольких образцов. В 2027 японцы планируют собрать и протестировать окончательный вариант ровера. Машина должна быть полностью готова к запуску в космос в 2029-м. Япония участвует в многонациональной миссии, в рамках которой планируется высадка человека на Луне в 2030 году.

Интересное совпадение: 11 июня 2020 года, ровно в день публикации патента, состоялась онлайн-конференция, посвященная программам освоения Луны. В конференции участвовали представителей космических агентств России, США, Канады, Японии, Южной Кореи, Индии, Австралии, ОАЭ, а также Европейского космического агентства.

Компания Илона Маска SpaceX тоже осваивает космос и использует (не без характерного юмора) колесные транспортные средства.

Фото: Роспатент

Видео: Youtube, канал Toyota UK