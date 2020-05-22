Валли на максималках: в России создали охранно-патрульного робота — журнал За рулем

Валли на максималках: в России создали охранно-патрульного робота

Обращают на себя внимание колеса с внедорожным протектором, линзованные фары и как минимум пять камер, две из которых установлены на компактной поворотной платформе.

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На сайте Федерального института промышленной собственности (Роспатент) появились изображения охранно-патрульного робота, разработанного в Удмуртском государственном университете. Данной разработке выдан патент на промышленный образец, что означает его возможное появление в производстве. Обращают на себя внимание колеса с внедорожным протектором, линзованные фары и как минимум пять камер, две из которых установлены на компактной поворотной платформе.

Запатентована лишь внешность, поэтому технические характеристики неизвестны и можно лишь строить предположения. Вероятнее всего, робот имеет один или несколько электродвигателей, а батареи для их питания могут располагаться в средней части кузова. Размеры робота не указаны, но, судя по довольно массивным узлам шасси, можно допустить, что он имеет габариты, сравнимые с квадроциклом. Два открытых багажника говорят о том, что робот сможет перевозить объемные грузы.

Автомобили-беспилотники в России могут стать реальностью уже в 2023 году, так что в этом недалеком будущем (пока что воображаемом, разумеется), вполне может найтись место и роботу-охраннику.

Фото: Роспатент
Валли на максималках: в России создали охранно-патрульного робота

Обращают на себя внимание колеса с внедорожным протектором, линзованные фары и как минимум пять камер, две из которых установлены на компактной поворотной платформе.

Валли на максималках: в России создали охранно-патрульного робота — фото 1125704Валли на максималках: в России создали охранно-патрульного робота — фото 1125702Валли на максималках: в России создали охранно-патрульного робота — фото 1125705Валли на максималках: в России создали охранно-патрульного робота — фото 1125703Валли на максималках: в России создали охранно-патрульного робота — фото 1125706Валли на максималках: в России создали охранно-патрульного робота — фото 1125701Валли на максималках: в России создали охранно-патрульного робота

Валли на максималках: в России создали охранно-патрульного робота

Обращают на себя внимание колеса с внедорожным протектором, линзованные фары и как минимум пять камер, две из которых установлены на компактной поворотной платформе.

Валли на максималках: в России создали охранно-патрульного робота — фото 1125701Валли на максималках: в России создали охранно-патрульного робота — фото 1125704Валли на максималках: в России создали охранно-патрульного робота — фото 1125702Валли на максималках: в России создали охранно-патрульного робота — фото 1125705Валли на максималках: в России создали охранно-патрульного робота — фото 1125703Валли на максималках: в России создали охранно-патрульного робота — фото 1125706Валли на максималках: в России создали охранно-патрульного робота
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