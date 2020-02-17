Родстер Илона Маска развил скорость 78 599 км/ч

Естественно, рекорд скорости был установлен не на земле, а в космосе — автомобилем, который SpaceX запустил 6 февраля 2018 года.

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Уже два года вокруг Солнца летает родстер Tesla, который был запущен компанией SpaceX в космос 6 февраля 2018 года с помощью ракеты Falcon Heavy. Электромобиль делает уже второй виток вокруг центра нашей системы.

За рулем красного родстера сидит облаченный в скафандр Стармэн, которого, впрочем, могло уже «выбросить» из автомобиля и унести в другом направлении.

В данный момент автомобиль находится в 153 447 798 километрах от Марса и сближается с ним со скоростью 6222 км/ч (1,73 км/с). При этом родстер удаляется от Солнца со скоростью 15 436 км/ч (4,29 км/с), находясь на данный момент уже в 231,76 млн километров от него.

Но больше всего поражает абсолютная скорость автомобиля, которая составляет на данный момент 78 599 км/ч (21,83 км/с). При этом автомобиль уже превысил свою гарантию (58 000 км) более чем в 28 700 раз, преодолев расстояние в 1,66 млрд километров.

Родстер находится сейчас на расстоянии 346,9 млн километров от Земли, но в 2091 году он должен сблизиться со своей родиной, пройдя всего в трех тысячах километров от нашей планеты. Посмотреть же траекторию полета электромобиля можно в этом видео:

Скоро в России в продажу поступит собственный электромобиль Zetta, стоимость которого будет весьма умеренной.

Фото, видео: Tesla