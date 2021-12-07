Какой пробег допустим у новых Лад

Перед отправкой дилеру все новые автомобили проходят заводские испытания, в ходе которых проверяется их качество. При этом машины проходят специальную полосу препятствий под управлением профессиональных испытателей, которые отмечают малейшие недостатки, указывающие на огрехи сборки.
В результате на одометрах автомобилей появляются первые километры. Затем пробег увеличивается при перегоне машин на стоянку завода и во время погрузки на машиновозы.
Итоговый пробег до покупателя может разниться, и сложно сказать, сколько он должен составлять. На АВТОВАЗе цифры на одометрах новых Лад объяснили так:
«Так как автомобиль на заводе проходит тестовые испытания и проверку качества, то на новых автомобилях может быть небольшой пробег», — цитирует Лада.Онлайн представителя завода.
Но все же у пробега новых автомобилей марки Lada есть ограничение по пробегу. В технологической инструкции по предпродажной подготовке машины указано:
«Максимально допустимый пробег автомобиля (по спидометру) перед продажей его покупателю не должен превышать 100 км».
То есть претензии дилеру можно предъявлять, если на одометре будет 101 и более километров, а до этой отметки пробег считается нормальным для нового автомобиля.
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