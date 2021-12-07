Какой пробег допустим у новых Лад

Забирая новый автомобиль у дилера, покупатели порой расстраиваются, увидев на одометре не 5–10 км пробега, а 30, 50 или даже 70 км. Допустимо ли такое?

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Перед отправкой дилеру все новые автомобили проходят заводские испытания, в ходе которых проверяется их качество. При этом машины проходят специальную полосу препятствий под управлением профессиональных испытателей, которые отмечают малейшие недостатки, указывающие на огрехи сборки.

В результате на одометрах автомобилей появляются первые километры. Затем пробег увеличивается при перегоне машин на стоянку завода и во время погрузки на машиновозы.

Итоговый пробег до покупателя может разниться, и сложно сказать, сколько он должен составлять. На АВТОВАЗе цифры на одометрах новых Лад объяснили так:

«Так как автомобиль на заводе проходит тестовые испытания и проверку качества, то на новых автомобилях может быть небольшой пробег», — цитирует Лада.Онлайн представителя завода.

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Но все же у пробега новых автомобилей марки Lada есть ограничение по пробегу. В технологической инструкции по предпродажной подготовке машины указано:

«Максимально допустимый пробег автомобиля (по спидометру) перед продажей его покупателю не должен превышать 100 км».

То есть претензии дилеру можно предъявлять, если на одометре будет 101 и более километров, а до этой отметки пробег считается нормальным для нового автомобиля.

С 1 декабря все автомобили Lada вновь подорожали.

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