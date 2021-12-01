АВТОВАЗ с 1 декабря круто поднял цены

Удорожание по большинству моделей составило 25 000 — 40 000 рублей.

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С 1 декабря продукция АВТОВАЗа подорожала сильнее, чем ожидалось — на 1–5%. Вместо ожидаемых 7000–10 000 руб. удорожание по большинству моделей составило 25 000–40 000, или 2,5–5%, показали данные мониторинга, проводимого порталом «Цена Авто». На минимальные 8000 — 16 000 руб. подорожали только внедорожники из семейства Niva Legend.

Сейчас новые Лады рекомендованы к продаже по следующим ценам:

Granta седан — от 587 900 рублей (+28 000 рублей), хэтчбек — от 638 500 (+25 000 рублей) и т. д.

— от 587 900 рублей (+28 000 рублей), — от 638 500 (+25 000 рублей) и т. д. Largus — от 812 900 рублей (+32 000 руб.)

— от 812 900 рублей (+32 000 руб.) Niva Legend (3 дв.) — от 675 900 рублей (+16 000 руб.); Niva Legend (5 дв.) — 755 900 рублей (+8000 руб.) и т. д.

— от 675 900 рублей (+16 000 руб.); — 755 900 рублей (+8000 руб.) и т. д. Niva Travel — от 858 900 рублей (+27 000 рублей)

— от 858 900 рублей (+27 000 рублей) Vesta — от 835 900 рублей (+40 000 руб.), Vesta SW — от 927 900 рублей (+35 000 рублей) и т. д.

— от 835 900 рублей (+40 000 руб.), — от 927 900 рублей (+35 000 рублей) и т. д. XRAY — от 802 900 рублей (+28 000 руб.), XRAY Cross — от 898 900 рублей (+30 000 рублей).

Предыдущее повышение цен на автомобили Lada произошло в середине октября и составило от 6600 до 20 000 рублей.

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