АВТОВАЗ с 1 декабря круто поднял цены

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С 1 декабря продукция АВТОВАЗа подорожала сильнее, чем ожидалось — на 1–5%. Вместо ожидаемых 7000–10 000 руб. удорожание по большинству моделей составило 25 000–40 000, или 2,5–5%, показали данные мониторинга, проводимого порталом «Цена Авто». На минимальные 8000 — 16 000 руб. подорожали только внедорожники из семейства Niva Legend.
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Сейчас новые Лады рекомендованы к продаже по следующим ценам:
- Granta седан — от 587 900 рублей (+28 000 рублей), хэтчбек — от 638 500 (+25 000 рублей) и т. д.
- Largus — от 812 900 рублей (+32 000 руб.)
- Niva Legend (3 дв.) — от 675 900 рублей (+16 000 руб.); Niva Legend (5 дв.) — 755 900 рублей (+8000 руб.) и т. д.
- Niva Travel — от 858 900 рублей (+27 000 рублей)
- Vesta — от 835 900 рублей (+40 000 руб.), Vesta SW — от 927 900 рублей (+35 000 рублей) и т. д.
- XRAY — от 802 900 рублей (+28 000 руб.), XRAY Cross — от 898 900 рублей (+30 000 рублей).
Предыдущее повышение цен на автомобили Lada произошло в середине октября и составило от 6600 до 20 000 рублей.
- И это не последняя смена ценников: АВТОВАЗ предупредил о подорожании из-за взрывного роста цен на сталь.
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