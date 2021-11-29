АВТОВАЗ предупредил о подорожании из-за взрывного роста цен на сталь

Представитель предприятия обратился к правительству с просьбой продлить действие экспертных пошлин на металлопродукцию на 2022 год. Однако в Минпромторге не считают, что в этом есть проблема.