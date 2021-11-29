АВТОВАЗ предупредил о подорожании из-за взрывного роста цен на сталь — журнал За рулем

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АВТОВАЗ предупредил о подорожании из-за взрывного роста цен на сталь

Представитель предприятия обратился к правительству с просьбой продлить действие экспертных пошлин на металлопродукцию на 2022 год. Однако в Минпромторге не считают, что в этом есть проблема.

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Завершение действия экспортных пошлин на сталь может вызвать удорожание автомобилей, сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АВТОВАЗа Сергей Громак на круглом столе в Совете Федерации.

«Мы уже видим тенденцию: ноябрь к октябрю цены на сталь выросли в преддверии завершения действия пошлин где-то от 4 до 11%. <…> Мы вынуждены предсказывать, что как только действие пошлин закончится, снова начнется взрывной рост цен на данный вид сырья и, как следствие, рост цен на всю продукцию, в том числе автомобили», — передает его слова ТАСС.

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Он обратился к Правительству РФ с просьбой продлить действие экспертных пошлин на металлопродукцию на 2022 год.

Через некоторое время агентства опубликовали ответ пресс-службы Минпромторга, где посчитали, что цены на металлопродукцию не являются решающими:

«Формирование отпускных цен на автомобили зависит от многих факторов, в том числе и от цен на металлопродукцию, полупроводники, логистику и т. д., но решающим среди всех факторов в условиях товарного дефицита является баланс платежеспособного спроса и предложения. Что касается продления экспортных пошлин на металлопродукцию, то обсуждение этого вопроса в Минпромторге не идет».

Фото: Depositphotos

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