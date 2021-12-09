К проекту электрокара Кама подтянули олигархов

В проекте создания компактных электрокаров решил поучаствовать Рубен Варданян.

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Российский инвестор и предприниматель Рубен Варданян стал совладельцем проекта компактного городского электромобиля Кама, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя миллиардера.





«Я присоединился к консорциуму инвесторов, поверил в этот проект и поддержал ребят на этапе идеи. Считаю, что его ждет большое будущее», — отметил Варданян.

Электромобиль Кама планируется как городской смарт-кроссовер эконом-класса. Он будет компактнее, чем Mitsubishi i-MiEV (3,5x1,5x1,6 м), но крупнее, чем российский прототип Zetta (3,0x1,6x1,76 м).

В нем четыре посадочных места и небольшой багажник. Ранее отмечалось, что базовая батарея позволит проезжать без подзарядки 250 км, и рассчитан электрокар на наши холода: эксплуатировать его можно будет при температуре до минус 50 °C.

Проект российского электромобиля создавался силами Петербургского политехнического университета и КАМАЗа.

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Первый прототип, под названием Кама-1, показали в декабре 2020 года. Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин отмечал, что стоить электромобиль будет чуть более 1 млн руб. при условии выпуска не менее 20 тыс. машин в год. Производство хотели запустить на мощностях КАМАЗа в 2023–2024 гг.

КАМАЗ входит в перечень компаний, определенных правительством, которые наладят выпуск отечественных электромобилей.

В Липецкой области с 2022 года будут производить электромобили.

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Фото: Александр Рюмин/ТАСС, Кирилл Зыков/АГН «Москва»