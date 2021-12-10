Ученые выяснили, что влияет на трафик. Вывод неутешителен — от заторов нас избавят только беспилотники.

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Исследователи из университета Торонто (Канада) провели опыт, чтобы понять, как смена полосы влияет на скорость. С помощью компьютера смоделировали две полосы: автомобили двигались по ним примерно с одной, средней скоростью. Данные показали, что наиболее агрессивные автомобилисты, которые все время перестраивались, в итоге добирались до пункта назначения примерно в то же время, что и спокойные водители.

Все дело в том, что, когда водитель сидит в пробке практически не двигаясь, в какой-то момент он видит, что в другой полосе машины все же как-то едут, поэтому полагает, что та полоса быстрее. Но на самом деле единственный способ узнать скорость движения — это стоять на обочине дороги. Любой маневр одного из водителей приводит к тому, что движение замедляется, и пробка возникает в другом месте словно бы ниоткуда. Даже если нет аварии или сужения полос из-за строительных работ.

В 2018 году Москва была самым проблемным городом с точки зрения загруженности дорог. Водители провели в пробках около 210 часов, или 9 дней, а средняя скорость составляла 17 км/ч. У проблемных с точки зрения трафика городов мира есть общая черта — высокая плотность населения. Это значит, на дорогах всегда будет много автомобилей, независимо от того, насколько хорошо организовано движение. Небольшая переделка дороги или авария тут же полностью блокируют трафик.

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Но чаще всего замедляют движение плохое вождение или бесконечное перестраивание некоторых водителей. Расширение дорог помогает, но в краткосрочной перспективе. Потому что со временем автомобилей становится больше, и эта мера уже перестает спасать. Единственный выход — влиять на поведение водителей и предоставлять им удобные альтернативы в виде отказа от самостоятельного управления автомобилем.

Вот это реально влияет на скорость движения. Исследователи утверждают, что один из способов упорядочить трафик — каждой машине двигаться со стабильной скоростью, замедляясь и ускоряясь в том же темпе, что и другие транспортные средства. Но такое может быть лишь на дороге, где сплошь беспилотные автомобили. Потому что люди не в состоянии понять, как на самом деле устроен трафик, и все равно кто-то будет перестраиваться, считая, что, обогнав остальных, он сможет немного выиграть во времени.

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