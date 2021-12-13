Юрист рассказал, когда простят разворот через сплошную — журнал За рулем

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Юрист рассказал, когда простят разворот через сплошную

Оценивать пересечение сплошной линии дорожной разметки могут по-разному водители и сотрудники ДПС.

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Всегда нельзя

В условиях дорожного затора водитель вдруг принял решение развернуться. Инспектор ГИБДД скажет, что машина нарушителя после пересечения сплошной полосы двигалась навстречу потоку в попытке объехать пробку, а водитель попытается доказать, что он всего лишь развернулся, пояснил агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Если все происходило так, как представляет сотрудник ДПС, то ответственность наступает по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ и предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишения права управлять транспортным средством от 4 до 6 месяцев, — то есть серьезное наказание.

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Если же все произошло так, как утверждает водитель, санкция наступает по ч. 2 ст. 12.16 Кодекса, где штраф предусмотрен от одной до полутора тысяч рублей, а лишения права управления транспортным средством как вида наказания в этой статье вовсе нет.

Однако на практике у водителя доказать что-либо шансов нет. Единственный выход — не нарушать ПДД.

Но иногда можно

Однако бывают ситуации, когда требуется немедленно действовать. Например, когда пассажиру необходимо оказать срочную медицинскую помощь, его жизни или здоровью угрожает реальная опасность. В этом случае можно руководствоваться статьей 2.7 КоАП РФ («Крайняя необходимость»).

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«Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред».

То есть случай этот должен быть действительно исключительным, например, водитель развернулся через две сплошные, чтобы доставить роженицу в больницу. Ведь выезд на встречку — всегда опасный маневр, последствия могут быть серьезнее, чем любое административное наказание.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

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